महायुद्ध सुरू ? इराण -अमेरिका संघर्षात दोन देशांची उडी... बहरीन अन् कुवेतचा इराणवर थेट हल्ला! जगावर मोठं संकट

इराण आणि अमेरिका यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर आखाती प्रदेशातील तणाव आणखी वाढल्याचे चित्र समोर आले आहे. 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल'मधील वृत्तानुसार, बहरीन आणि कुवेत यांनी प्रथमच इराणविरुद्ध थेट लष्करी कारवाई सुरू केली आहे. या कारवाईत सौदी अरेबियाने गुप्तचर माहिती तसेच संरक्षणात्मक हवाई संरक्षणाची मदत पुरवल्याचेही वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. बहरीन आणि कुवेत यांनी इराणच्या क्षेपणास्त्र साठवणूक केंद्रांसह लष्करी तळांना लक्ष्य केल्याचा दावा करण्यात आला आहे..आखाती देशांची बदललेली भूमिकायाआधी इराणकडून होणाऱ्या क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून आखाती देश प्रामुख्याने संरक्षणात्मक भूमिका घेत होते. ते केवळ आपल्या हद्दीत येणारे हल्ले निष्प्रभ करण्यापुरतेच मर्यादित होते. संघर्ष अधिक तीव्र होऊ नये, या भूमिकेमुळे त्यांनी थेट युद्धात सहभागी होणे टाळले होते. मात्र, इराणकडून सातत्याने होत असलेल्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर आता काही आखाती देशांनी थेट लष्करी कारवाईचा मार्ग स्वीकारल्याचे या वृत्तात म्हटले आहे.सध्या बहरीन आणि कुवेत यांनीच अशा प्रकारची कारवाई सुरू केल्याचे सांगितले जात असून, ओमान आणि कतार यांनी अद्याप इराणविरुद्ध कोणताही हल्ला केल्याची माहिती समोर आलेली नाही..सौदी अरेबियाची भूमिकाही चर्चेतवृत्तानुसार, संयुक्त अरब अमिरातीच्या (UAE) इराणविरोधी मोहिमेतही सौदी अरेबियाचा सहभाग असल्याचे सांगितले गेले आहे. याशिवाय बहरीन आणि कुवेत यांनी स्वतंत्रपणे आपली आघाडी उघडल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून इराणकडून या दोन्ही देशांवर हल्ल्यांची मालिका सुरू असल्याचा दावा करण्यात आला आहे..Trump Tariffs : डोनाल्ड ट्रम्प यांचा भारतासह ६० देशांना झटका, नवीन टॅरिफ जाहीर; व्यापारावर होणार परिणाम .इराणकडून आखाती देशांमधील अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर आणि लष्करी उपकरणांवर लक्ष्य साधण्याचा प्रयत्न होत असल्याचेही वृत्तात म्हटले आहे. बहरीन, कुवेत आणि जॉर्डन या देशांवर वारंवार हल्ले होत असल्याचा दावा करण्यात आला असून, संयुक्त अरब अमिरातीतील अनेक शहरांमध्येही अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित देशांमध्ये वारंवार सायरन वाजवले जात असल्याची माहिती देण्यात आली आहे..कुवेतमधील अमेरिकी तळ लक्ष्यावरइराणने कुवेतमधील कॅम्प उदैरी, कॅम्प दोहा, कॅम्प आरिफजान आणि अली अल सालेम हवाई तळावर हल्ला केल्याचा दावा केला आहे. दरम्यान, बहरीनच्या गृह मंत्रालयाने शनिवारी देशभरात सायरन वाजवण्यात आल्याची माहिती दिली असून नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी राहण्याचे आवाहन करण्यात आले..युद्धजन्य परिस्थिती अधिक गंभीरया घडामोडींपूर्वी केवळ एक दिवस आधी इराणने उत्तर इराकमधील एका शहरालाही लक्ष्य केल्याचे सांगितले गेले होते. अमेरिकन लष्कराने इराणवर सलग तेराव्या रात्री हल्ले करण्याची घोषणा केल्यानंतर काही तासांतच या घटना घडल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.दरम्यान, होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील नियंत्रणाच्या मुद्द्यावरून इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव अधिकच वाढत आहे. जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यासाठी ही सामुद्रधुनी अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग मानली जाते. इराणच्या हल्ल्यांमुळे हा जलमार्ग बंद होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली असून, तसे झाल्यास जगभरातील इंधनाच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ होऊन जागतिक आर्थिक संकट आणखी गडद होऊ शकते, असे या वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे..बांगलादेशात मोठा राजकीय उलटफेर! राष्ट्रपती मोहम्मद शहाबुद्दीन यांचा राजीनामा; कार्यकाळ २०२८ पर्यंत असतानाही का पद सोडले?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.