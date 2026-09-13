Balochistan Blast : बलुचिस्तानात पाकिस्तानी सुरक्षा दलाच्या ताफ्यावर मोठा हल्ला; २३ जवानांचा मृत्यू , BLAचा हात असल्याचा संशय

पाकिस्तानातील बलुचिस्तान प्रांतातून मोठी बातमी समोर आली आहे. लासबेला जिल्ह्यातील N-25 राष्ट्रीय महामार्गावर सुरक्षा दलांच्या ताफ्याला लक्ष्य करून मोठा स्फोट घडवून आणण्यात आल्याची माहिती आहे. या हल्ल्यात 23 हून अधिक जवानांचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती असून, अनेक जवान जखमी झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, मृतांचा आकडा अद्याप अधिकृतपणे स्पष्ट झालेला नाही..मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, लासबेला येथील काशारी भागात फ्रंटियर फोर्सच्या सुमारे 15 वाहनांचा ताफा प्रवास करत होता. याच ताफ्याला लक्ष्य करून स्फोट घडवून आणण्यात आला. स्फोटाची तीव्रता मोठी असल्याने एका सुरक्षा वाहनाला आग लागल्याचे सांगण्यात येत आहे. जखमी जवानांना प्राथमिक उपचारासाठी बेला कॅम्पमध्ये हलवण्यात आले आहे..9/11 Attacks : ट्विन टॉवर्सवरील हल्ल्यापासून 'ग्लोबल वॉर ऑन टेरर'पर्यंत; २५ वर्षांत अमेरिकेच्या सुरक्षेचा कायापालट, भारताने काय शिकावं?.या हल्ल्यामागे बलुच लिबरेशन आर्मी (BLA)चा हात असल्याचा आरोप केला जात आहे. बलुचिस्तानमध्ये सक्रिय असलेली ही संघटना पाकिस्तानी सुरक्षा दल आणि सरकारी यंत्रणांना लक्ष्य करत असल्याचे यापूर्वीही समोर आले आहे. या घटनेनंतर सुरक्षा दलांनी परिसरात शोधमोहीम सुरू केली असून, महामार्गावरील वाहतूक बंद करण्यात आल्याची माहिती आहे..दरम्यान, या हल्ल्याबाबत पाकिस्तानच्या सुरक्षा यंत्रणांकडून अद्याप सविस्तर अधिकृत माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे मृत आणि जखमींच्या संख्येबाबत अधिकृत आकडेवारीची प्रतीक्षा आहे..Pakistan Attack: स्फोटकांनी भरलेली गाडी धडकली अन्...; पाकिस्तानात भीषण आत्मघाती हल्ला! १२ सैनिकांसह १५ जणांचा मृत्यू.N-25 राष्ट्रीय महामार्ग हा बलुचिस्तानमधील महत्त्वाचा मार्ग असून तो कराची आणि क्वेटाला जोडतो. या मार्गावर सुरक्षा दलांचे ताफे, व्यावसायिक वाहने आणि सामान्य प्रवाशांची मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक असते. त्यामुळे या हल्ल्यामुळे परिसरातील सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..बलुचिस्तानमध्ये गेल्या काही काळापासून सुरक्षा दल, सरकारी सुविधा आणि महत्त्वाच्या मार्गांवर हल्ल्यांच्या घटना वाढल्याचे वृत्त आहे. या पार्श्वभूमीवर लासबेला येथील ताज्या हल्ल्यामुळे सुरक्षा यंत्रणांसमोर नवे आव्हान निर्माण झाले आहे.