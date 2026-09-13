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Balochistan Blast : बलुचिस्तानात पाकिस्तानी सुरक्षा दलाच्या ताफ्यावर मोठा हल्ला; २३ जवानांचा मृत्यू , BLAचा हात असल्याचा संशय

Lasbela Attack : राष्ट्रीय महामार्गावर सुरक्षा दलांच्या ताफ्याला लक्ष्य करून मोठा स्फोट घडवून आणल्याची माहिती आहे. प्राथमिक माहितीनुसार या हल्ल्यात 23 हून अधिक जवानांचा मृत्यू झाल्याचे सांगितले जात असून, अनेक जवान जखमी झाले आहेत.
Balochistan Blast Targets Security Convoy on N-25 Highway

Balochistan Blast Targets Security Convoy on N-25 Highway

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

पाकिस्तानातील बलुचिस्तान प्रांतातून मोठी बातमी समोर आली आहे. लासबेला जिल्ह्यातील N-25 राष्ट्रीय महामार्गावर सुरक्षा दलांच्या ताफ्याला लक्ष्य करून मोठा स्फोट घडवून आणण्यात आल्याची माहिती आहे. या हल्ल्यात 23 हून अधिक जवानांचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती असून, अनेक जवान जखमी झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, मृतांचा आकडा अद्याप अधिकृतपणे स्पष्ट झालेला नाही.

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