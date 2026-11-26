Bangchak Refinery Explosion Viral Video: थायलंडची राजधानी बँकॉकमधील एका मोठ्या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पात गुरुवारी भीषण स्फोट होऊन आग लागली. या दुर्घटनेत किमान 7 जण जखमी झाले असून, परिसरातील नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी जाण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. बँकॉकमधील इरावन मेडिकल सेंटरने दिलेल्या माहितीनुसार, जखमींपैकी 4 जणांची प्रकृती गंभीर आहे..संबंधित घटना दुपारी सुमारे 3 वाजण्याच्या सुमारास घडली. त्यानंतर प्रशासनाने नागरिकांच्या मोबाईलवर अलर्ट पाठवून संबंधित परिसरात न जाण्याचं आवाहन केलं. बँकॉक प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार स्फोटानंतर लागलेली आग एका तासाच्या आत आटोक्यात आणण्यात आली. या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाची मालकी असलेल्या बँगचक कॉर्पोरेशननेही परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचं सांगितलं. मात्र, स्फोट नेमका कशामुळे झाला, याचं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही..सोशल मीडियावर या घटनेचे काही व्हिडिओ समोर आले आहेत. त्यामध्ये प्रकल्पाच्या परिसरातून आकाशात मोठ्या प्रमाणात काळा धूर पसरताना दिसत आहे..बँकॉकमधील बँगचक कॉर्पोरेशनच्या या रिफायनरीत दररोज 1 लाख 20 हजार बॅरल तेल शुद्ध करण्याची क्षमता आहे. थायलंडमधील ही पाचव्या क्रमांकाची मोठी रिफायनरी असून, शहराच्या नागरी भागात असलेली ती एकमेव रिफायनरी आहे. यापूर्वी जुलै 2012 मध्येही या रिफायनरीमध्ये स्फोट आणि आग लागण्याची घटना घडली होती. त्यावेळी जवळच्या निवासी भागाचं नुकसान झालं होतं. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.