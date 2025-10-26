Bangladesh Anti-India Rally : बांग्लादेशात कट्टरपंथियांकडून भारतविरोधी रॅली, प्रसिद्ध हिंदू मंदिरावर बंदी घालण्याची मागणी

Summaryबांगलादेशात कट्टरपंथी गटांनी भारतविरोधी रॅली काढल्या आहेत.या रॅलींमध्ये इस्कॉनवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे.कट्टरपंथी संघटनांनी इस्कॉनला "भारतीय एजंट" आणि "हिंदुत्ववादी संस्था" म्हटले. आहे..बांगलादेशातील कट्टरपंथी गटांनी देशातील संसदीय निवडणुकांपूर्वी भारतविरोधी वक्तव्ये आणि अल्पसंख्याकांवर हल्ले वाढवले आहेत.कट्टरपंथियांनी इस्कॉनवर बंदी घालण्याची आणि त्याला भारतीय एजंट म्हणून घोषित करण्याची मागणी केली आहे. जमात-ए-इस्लामी, हिजबुत तहरीर आणि हेफाजत-ए-इस्लामशी संबंधित विद्यार्थी संघटनांनी शुक्रवारी बांगलादेशभर भारतविरोधी रॅली काढल्या, इस्कॉनवर बंदी घालण्याची मागणी केली. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये निवडणुका होणार आहेत, परंतु अवामी लीगवरील बंदीमुळे राजकीय हालचाली वाढल्या आहेत. .इस्कॉन मंदिराचे कट्टरपंथी हिंदुत्व संघटना म्हणून वर्णनचितगांवमध्ये, हेफाजत-ए-इस्लाम बांगलादेशने शुक्रवारच्या नमाजानंतर निषेध रॅली काढली, इस्कॉनला "कट्टरपंथी हिंदुत्व संघटना" म्हटले. हेफाजतचे केंद्रीय उपाध्यक्ष मौलाना अली उस्मान यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या रॅलीने इस्कॉनवर अशांतता भडकवल्याचा आरोप केला आणि त्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाईची मागणी केली..इस्कॉनवर बंदी घातल्यास देशात शांतता येईलज्याप्रमाणे अवामी लीगवर गुन्ह्यांसाठी बंदी घालण्यात आली आहे आणि वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांवर चुकीच्या कामांसाठी खटले चालवण्यात आले आहेत, त्याचप्रमाणे इस्कॉनलाही दहशतवादी संघटना घोषित केले पाहिजे, असे हेफाजत नेत्यांनी जाहीर केले आहे. त्यांचा असा दावा आहे की इस्कॉनवर बंदी घालणे हाच देशात शांतता आणि सांप्रदायिक सलोखा राखण्याचा एकमेव मार्ग आहे..FAQs प्र.१: बांगलादेशात भारतविरोधी रॅली कोणी काढल्या? ➡️ जमात-ए-इस्लामी, हिजबुत तहरीर आणि हेफाजत-ए-इस्लामशी संबंधित विद्यार्थी संघटनांनी या रॅली काढल्या.प्र.२: या रॅलींचा मुख्य उद्देश काय होता? ➡️ इस्कॉनवर बंदी घालून त्याला भारतीय एजंट घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली.प्र.३: कोणत्या शहरात मोठी रॅली झाली? ➡️ चितगांवमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निषेध रॅली काढण्यात आली.प्र.४: इस्कॉनवर कोणते आरोप करण्यात आले? ➡️ इस्कॉनने देशात अशांतता आणि सांप्रदायिक तणाव वाढवला असा आरोप करण्यात आला.प्र.५: कट्टरपंथी नेत्यांनी कोणते पाऊल सुचवले? ➡️ इस्कॉनला दहशतवादी संघटना घोषित करून बंदी घालावी अशी मागणी त्यांनी केली.प्र.६: या आंदोलनांचा राजकीय संदर्भ काय आहे? ➡️ फेब्रुवारी २०२६ मधील निवडणुकांपूर्वी अवामी लीगवरील बंदीमुळे राजकीय अस्थिरता वाढली आहे, त्याच पार्श्वभूमीवर हे आंदोलन झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.