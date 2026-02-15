ग्लोबल

Tarique Rahman Swearing in Ceremony : बांगलादेशच्या पंतप्रधानपदाची तारिक रहमान १७ फेब्रुवारीला घेणार शपथ, भारत-पाकिस्तानसह १३ देशांना निमंत्रण

Bangladesh Prime Minister : शपथविधी सोहळा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर महत्त्वाचा ठरणार आहे. या आमंत्रणातून नवीन सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाचे संकेत मिळत आहेत. प्रादेशिक संतुलन आणि जागतिक संबंध मजबूत करण्याचा प्रयत्न म्हणून या हालचालीकडे पाहिले जात आहे.
Tarique Rahman prepares to take oath as Bangladesh Prime Minister as BNP secures majority in national elections amid major regional diplomatic presence.

बांगलादेशमध्ये बीएनपी नेते तारिक रहमान १७ फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी पंतप्रधानपदाची शपथ घेणार आहेत. नवीन मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीची तयारी करण्यात आली आहे. अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार प्रोफेसर मुहम्मद युनूस यांनी १३ देशांच्या प्रमुखांना शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित राहण्याचे आमंत्रण दिले आहे. या हालचालीकडे बांगलादेशच्या नवीन सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाचे आणि प्रादेशिक संतुलनाचे संकेत म्हणून पाहिले जात आहे.

