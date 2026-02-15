Tarique Rahman Swearing in Ceremony : बांगलादेशच्या पंतप्रधानपदाची तारिक रहमान १७ फेब्रुवारीला घेणार शपथ, भारत-पाकिस्तानसह १३ देशांना निमंत्रण

बांगलादेशमध्ये बीएनपी नेते तारिक रहमान १७ फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी पंतप्रधानपदाची शपथ घेणार आहेत. नवीन मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीची तयारी करण्यात आली आहे. अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार प्रोफेसर मुहम्मद युनूस यांनी १३ देशांच्या प्रमुखांना शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित राहण्याचे आमंत्रण दिले आहे. या हालचालीकडे बांगलादेशच्या नवीन सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाचे आणि प्रादेशिक संतुलनाचे संकेत म्हणून पाहिले जात आहे. .आमंत्रित देशांमध्ये भारत, पाकिस्तान, चीन, सौदी अरेबिया,तुर्कीये, संयुक्त अरब अमिराती, कतार, मलेशिया, ब्रुनेई, श्रीलंका, नेपाळ, मालदीव आणि भूतान यांचा समावेश आहे. दक्षिण आशियापासून पश्चिम आशियापर्यंतच्या देशांचा मेळावा हा समारंभ राजनैतिकदृष्ट्या महत्त्वाचा बनवतो..ढाका येथे होणारा हा शपथविधी सोहळा केवळ औपचारिक कार्यक्रम नाही तर नवीन सरकारकडून आंतरराष्ट्रीय संदेश म्हणून पाहिला जात आहे. भारत आणि चीन दोघांनाही आमंत्रणे विशेषतः प्रादेशिक संतुलन राखण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिली जातात..नवीन मंत्रिमंडळासोबत शपथ घेणारे तारिक रहमान यांना देशांतर्गत राजकारण स्थिर करणे,अर्थव्यवस्था पुनर्स्थापित करणे आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये संतुलन राखणे या कठीण आव्हानांना तोंड द्यावे लागणार आहे. बांगलादेश निवडणुकीत बीएनपीने २०९ जागा जिंकल्या, तर जमात आघाडीने ६८ जागा जिंकल्या. एकूण २९९ जागांसाठी निवडणुका झाल्या..Premium|Bangladesh elections : बांगलादेशची निवडणूक; चिंता मात्र भारतात!.तारिक रहमान कोण आहेत?६० वर्षीय रहमान हे प्रभावशाली झिया कुटुंबातील आहेत, ज्या कुटुंबाने दशकांपासून बांगलादेशी राजकारणावर वर्चस्व गाजवणाऱ्या पक्षाचे नेतृत्व केले. त्यांच्यां पालकांनी आणि त्यांनीही देशातील सर्वोच्च नेते म्हणून काम केले आहे.पण रहमान यांचा पंतप्रधानपदापर्यंतचा प्रवास सोपा नव्हता. त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीत प्रतिस्पर्ध्यांकडून घराणेशाही आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे अडचणी आल्या.त्यांच्या वडिलांचा किशोरावस्थेत हत्या करण्यात आली. तारिक यांनी बराच काळ परदेशात घालवला आणि अनेक वादांना तोंड द्यावे लागले. त्यांच्या आई, देशाच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान खालिदा झिया यांच्या निधनानंतर काही आठवड्यांनीच त्यांना बीएनपीचे प्रमुख म्हणून नियुक्त करण्यात आले. त्यानंतर लगेचच बांगलादेशात निवडणुका झाल्या आणि त्यांच्या पक्षाने अखेर बहुमत मिळवले..रहमान यांनी ३५ वर्षांचे असताना २००१ मध्ये बीएनपीमध्ये सक्रिय भूमिका बजावण्यास सुरुवात केली. खालिदा झिया यांनी पहिल्यांदा १९९१ ते १९९६ पर्यंत पंतप्रधान म्हणून काम पाहिले. त्यांचे वडील झियाउर रहमान हे लष्करप्रमुख ते राष्ट्रपती बनले. १९८१ मध्ये लष्करी उठावादरम्यान त्यांची हत्या करण्यात आली. ते बांगलादेशच्या स्वातंत्र्य चळवळीचे एक प्रमुख नेते होते आणि त्यांनी १९७८ मध्ये बीएनपीची स्थापना केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.