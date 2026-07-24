बांगलादेशात मोठा राजकीय उलटफेर! राष्ट्रपती मोहम्मद शहाबुद्दीन यांचा राजीनामा; कार्यकाळ २०२८ पर्यंत असतानाही का पद सोडले?

बांगलादेशचे राष्ट्रपती मोहम्मद शहाबुद्दीन यांनी राजीनामा दिला आहे. सभापती हाफिज उद्दीन अहमद यांनी त्यांचा राजीनामा स्वीकारला आहे. राष्ट्रपती पद रिक्त असल्याने घटनेनुसार, नवीन राष्ट्रपतींची नियुक्ती होईपर्यंत सभापतीच राष्ट्रपती म्हणून कार्यभार सांभाळतील. सभापतींनी सांगितले की, त्यांची प्रकृती अत्यंत खालावली आहे. अनेक आजारांनी त्रस्त असल्याने ते राष्ट्रपतीपदासारख्या महत्त्वाच्या घटनात्मक पदाची कर्तव्ये शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या पार पाडण्यास असमर्थ आहेत. त्यामुळे त्यांनी राजीनामा दिला आहे..बांगलादेशातील वृत्तसंस्थेनुसार, घटनेच्या कलम 50 (3) नुसार, राष्ट्रपती अध्यक्षांना स्वतःच्या स्वाक्षरीचे पत्र पाठवून राजीनामा देऊ शकतात आणि कलम 54 मध्ये असे नमूद केले आहे की जर राष्ट्रपतींचे पद रिक्त असेल किंवा ते अनुपस्थिती, आजारपण किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे आपली कर्तव्ये पार पाडण्यास असमर्थ असतील, तर नवीन राष्ट्रपती निवडले जाईपर्यंत अध्यक्ष राष्ट्रपती म्हणून काम पाहतील..अखेर सरन्यायाधीशांना वेळ मिळाला! विद्यार्थ्यांवर झालेल्या हल्ल्याची याचिका ऐकण्यास सुप्रीम कोर्ट तयार, पण सुनावणी कधी?.घटनेच्या कलम 123(2) नुसार, राष्ट्रपतींच्या मृत्यू, राजीनामा किंवा पदच्युतीमुळे राष्ट्रपती पद रिक्त झाल्यास, 90 दिवसांच्या आत नवीन राष्ट्रपती निवडणे बंधनकारक आहे. घटनेच्या कलम 48(1) नुसार, राष्ट्रपतींची निवड संसदेच्या सदस्यांच्या मताने केली जाते. बांगलादेशच्या संसदेत सत्ताधारी बीएनपीकडे बहुमत आहे. परिणामी पक्षाचा उमेदवार पुढील राष्ट्रपती म्हणून निवडून येण्याची अधिक शक्यता आहे. शहाबुद्दीन यांचा उत्तराधिकारी कोण असेल, यावर बीएनपीच्या वरिष्ठ नेत्यांमध्ये गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चा सुरू आहे..गेल्या काही दिवसांपासून राजकीय वर्तुळात राष्ट्रपती मोहम्मद शहाबुद्दीन यांच्या संभाव्य राजीनाम्यावरून जोरदार चर्चा सुरू आहे. संबंधित सूत्रांनी काल सांगितले की, मोहम्मद शहाबुद्दीन राजीनामा देण्यासाठी मानसिकदृष्ट्या तयार आहेत. एका सूत्राने असा दावा केला की, गुरुवारी बंगभवनच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी पद सोडण्याच्या आपल्या तयारीबद्दल त्यांना कळवले होते. २४ एप्रिल २०२३ रोजी अवामी लीग सरकारच्या काळात मोहम्मद शहाबुद्दीन यांनी देशाचे २२ वे राष्ट्रपती म्हणून पाच वर्षांच्या कार्यकाळासाठी पदभार स्वीकारला. त्यांचा कार्यकाळ एप्रिल २०२८ मध्ये संपणार होता..NEET Protest: विद्यार्थी आंदोलनातून CJP च्या उदयानं काँग्रेसला मागे टाकलं? विरोधकांचं गणित कसं बदललं? जाणून घ्या संपूर्ण क्रोनॉलॉजी....त्यांनी आपला कार्यकाळ संपण्याच्या सुमारे अडीच वर्षे आधीच राजीनामा दिला. जुलै २०२४ मध्ये एका मोठ्या उठावात शेख हसीना सरकार कोसळल्यापासून, मोहम्मद शहाबुद्दीन यांच्या अध्यक्षपदी कायम राहण्याबाबत राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा आणि वादविवाद सुरू आहेत. १३ व्या राष्ट्रीय विधानसभा निवडणुकीद्वारे बीएनपी सत्तेवर आल्यानंतर त्यांच्या भविष्याबद्दलच्या चर्चा अधिक तीव्र झाल्या. अखेरीस, त्यांच्या राजीनाम्यामुळे राज्यातील सर्वोच्च घटनात्मक पदात बदल झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.