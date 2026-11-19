शेख हसीना यांनी डिसेंबरमध्ये बांगलादेशात परत जाण्याची घोषणा केल्यानंतर राजकीय उलथापालथ तीव्र झाली असून सुरू असलेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान तारिक रहमान यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. नव्याने उसळलेल्या राजकीय हिंसाचाराबाबत बोलताना त्यांनी म्हटले की, "आता खूप झाले. आपल्याला त्या दहशतवाद्यांना, जाळपोळ करणाऱ्यांना आणि मारेकऱ्यांना चोख प्रत्युत्तर द्यावे लागेल.".तारिक रहमान यांनी सर्व लोकशाहीवादी राजकीय पक्षांना पुन्हा एकदा एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे. बांगलादेशच्या पंतप्रधानांनी सांगितले की, जुलैमधील उठावादरम्यान विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या हिंसक रस्त्यांवरील आंदोलनात अवामी लीग सरकारला सत्तेवरून हटवण्यासाठी सर्व राजकीय पक्ष एकत्र आले होते, त्याचप्रमाणे आताही त्या 'पराभूत, सत्तेतून बेदखल केलेल्या आणि फॅसिस्ट शक्तींचा' मुकाबला करण्यासाठी आणि त्यांचे कट उधळून लावण्यासाठी सर्वांनी एकजूट व्हायला हवे..Beed Crime : बीडमध्ये महिला पोलीस कॉन्स्टेबल बेपत्ता; शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल; ड्युटीवर न गेल्याने प्रकार उघड.रहमान यांनी स्पष्ट केले की, "चला, आपण २०२४ प्रमाणे पुन्हा एकदा एकत्र येऊया, जेव्हा आपण देशातून हुकूमशाही शक्तींना बाहेर काढले होते आणि त्या शक्तींचा निर्णायक पराभव करण्याचा निर्धार करूया." बांगलादेशाच्या विविध भागांत राजकीय हिंसाचार उसळल्याने गेल्या दोन दिवसांत किमान चार जणांचा मृत्यू झाला आहे. गुरुवारी हिंसाचाराच्या घटनांदरम्यान सरकारने सुरक्षा व्यवस्था कडक केली असून सात जिल्ह्यांमध्ये ३००० अर्धसैनिक दल तैनात केले आहे..Shirur Crime : राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने घरावर छापा टाकून देशी-विदेशी दारूचा लाखो रुपयाचा साठा केला जप्त.पदच्युत पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या बरखास्त करण्यात आलेल्या अवामी लीग पक्षाने देशभरात सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत लॉकडाउनचे आवाहन केल्यानंतर तारिक रहमान सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. बांगलादेशच्या गृह मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, ढाका, चटगांव, नारायणगंज, गाजीपुर, गोपालगंज, मयमनसिंह आणि फरीदपुर या संवेदनशील जिल्ह्यांमध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांच्या मदतीला सुमारे ३००० जवानांच्या बांगलादेश सीमा रक्षक दलाच्या ९६ प्लाटून तैनात करण्यात आल्या आहेत.