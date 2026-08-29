Nepal Flood: माणुसकीही ओशाळली! नेपाळच्या पुरात वाहून आलेल्या तिजोरीतून ९२ लाखांची चोरी, २९ जणांना अटक

काठमांडू : नेपाळ-चीन सीमेवरील रसुवा जिल्ह्यामध्ये आलेल्या महाप्रलयामध्ये अनेक गावे वाहून गेली आहेत. जलविद्युत प्रकल्पांचेही मोठे नुकसान झाले असून शेकडो परदेशी नागरिकांसह महाराष्ट्रातील पर्यटक देखील अद्याप बेपत्ता आहेत. त्यांच्या शोधासाठी आणि अडकलेल्या नागरिकांच्या सुटकेसाठी नेपाळची सुरक्षा दले शर्थीचे प्रयत्न करत आहेत. .नेपाळमधील महाप्रलयात अनेक घटना घडल्याची माहिती समोर येत असताना माणुसकीलाही लाजवेल अशी एक घटना समोर आली आहे. ज्यामध्ये पुरात वाहून आलेले एका बँकेचे लॉकर फोडून पैसे चोरल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. इतकेच नव्हे तर पुराच्या पाण्यात वाहून गेलेल्या एका मृत महिलेच्या शरीरावरील दागिनेदेखील काढून नेल्याचा संतापजनक प्रकार घडला आहे..Thane: आश्रमशाळेतील २१ विद्यार्थिनींचा विनयभंग, ५९ वर्षीय कर्मचाऱ्याला अटक, सेवेतून निलंबित; अधीक्षिकेवरही ठपका.बँकेचे लॉकर फोडून पैशांची चोरीनेपाळमध्ये झालेल्या पुरात रसुवा जिल्ह्यातील भोटेकोशी परिसरात पाण्यात बँकेची एक मोठी तिजोरी वाहून आली. त्यानंतर हे लॉकर धादिंग जिल्ह्यातील गलछी गाव, बेलखुखोलाजवळ त्रिशुली नदीच्या किनाऱ्यावर वाहून आले असता स्थानिकांकडून तिजोरी फोडून त्यातील पैसे चोरण्यात आले. या प्रकारची माहिती पोलिसांना मिळताच नेपाळ पोलीस आणि सशस्त्र पोलीस दलाच्या संयुक्त पथकाने घटनास्थळी छापा टाकला..९२ लाखांहून अधिक नेपाळी रुपये जप्तएक बँकेचे लॉकर फोडून पैसे चोरल्याच्या आरोपाखाली पोलिसांनी २९ जणांना २९ जणांना ताब्यात घेतले. तसेच त्यांच्याकडून ९२,६८,५०५ नेपाळी रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली. जप्त केलेली रक्कम कोणत्या बँकेची आहे आणि या घटनेत आणखी कोणी सामील होते का, याचा तपास पोलीस करत आहेत. तसेच अटक करण्यात आलेले बहुतेक आरोपी गालची-४ मधील मास्टर गावचे रहिवासी असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे..Mumbai Crime: मुंबई-नाशिक महामार्गावर दरोडेखोरांचा थरार, पोलिसाकडूनच ६१ लाखांची लूट, पाच जणांना अटक.महिलेच्या मृतदेहावरील सोन्याच्या दागिन्यांची चोरीनेपाळमधील पुरात मृत झालेल्या एका महिलेच्या मृतदेहावरून दोन पुरुषांनी सोन्याचे कानातले चोरल्याचा प्रकार घडला. या घटनेचा व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला. या प्रकरणी पोलिसांनी कारवाई करत दोन जणांना अटक केली..६२६ लोकांचा मृत्यूनेपाळ आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (एनडीआरआरएमए) शनिवार (ता. २९) आकडेवारी जाहीर केली असून, नेपाळमध्ये आलेल्या विनाशकारी आपत्तीत आतापर्यंत ६२६ मृतदेह सापडले असल्याचे सांगितले आहे. तर बेपत्ता लोकांच्या संख्येतही लक्षणीय वाढ होत असल्याची माहिती दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.