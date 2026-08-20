Mirza Fakhrul Alamgir: बांगलादेशमध्ये मोठी राजकीय उलथापालथ! BNPचे मिर्झा फखरुल इस्लाम आलमगीर नवे राष्ट्रपती, किती मतं मिळाली?

बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीचे उमेदवार मिर्झा फखरुल इस्लाम आलमगीर यांनी राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक जिंकली आहे. त्यांना २५५ मते मिळाली. बांगलादेश जमात-ए-इस्लामीच्या नेतृत्वाखालील आघाडीचे उमेदवार कर्नल ओली अहमद यांना ८८ मते मिळाली. संसदेत तीन तास चाललेल्या मतदानानंतर राष्ट्रपती निवडणुकीचे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक अधिकारी एएमएम नासिर उद्दीन यांनी निकाल जाहीर केला. राष्ट्रपती निवडणुकीसाठीचे मतदान आज सायंकाळी ५:०० वाजता संपले..एएमएम नासिर उद्दीन यांनी सांगितले की, सर्व ३४९ खासदारांनी तीन पारदर्शक मतपेट्यांमध्ये मतदान केले. वितरित केलेल्या मतपत्रिकांपैकी ३४३ वापरण्यात आल्या आणि सहा वापरण्यात आल्या नाहीत. वापरलेल्या सर्व ३४३ मतपत्रिका वैध मानण्यात आल्या. राष्ट्रपती निवडणूक कायदा, १९९१ च्या कलम १० अन्वये चार मतपत्रिका बदलण्यात आल्या. मतदान आणि मतमोजणीच्या वेळी तीन निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयोगाचे सचिव उपस्थित होते..Pakistan News: शहबाज शरीफ सरकारला मोठा धक्का! पाकिस्तानातील २५ मंत्रालये बनावट; तातडीने बरखास्त करण्याची शिफारस.मिर्झा फखरुल इस्लाम आलमगीर हे बीएनपीचे सर्वाधिक काळ सरचिटणीस राहिलेले आहेत. ते ठाकूरगाव-१ मतदारसंघाचे खासदार आहेत. तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामीण विकास आणि सहकारी संस्था मंत्री म्हणून काम पाहिले. त्यांच्या मागील कार्यकाळात २००१ ते २००६ पर्यंत त्यांची कृषी मंत्रालय आणि नंतर नागरी विमान वाहतूक आणि पर्यटन मंत्रालयाचे प्रभारी राज्यमंत्री म्हणूनही नियुक्ती करण्यात आली होती..फखरुल इस्लाम आलमगीर ढाका विद्यापीठात विद्यार्थी राजकारणात सक्रिय झाले. ते तत्कालीन ईस्ट पाकिस्तान स्टुडंट्स युनियनचे सदस्य होते, जी आता बांगलादेश स्टुडंट्स युनियन म्हणून ओळखली जाते. विद्यापीठातील संघटनेच्या एसएम हॉल युनिटचे ते सरचिटणीस म्हणून निवडून आले. आलमगीर यांनी EPSU मध्ये हळूहळू प्रगती केली आणि अयुब खान प्रशासनाविरुद्ध १९६९ च्या उठावाच्या ऐन काळात, ते संघटनेचे ढाका विद्यापीठाचे अध्यक्ष म्हणून निवडून आले. १९७२ मध्ये आलमगीर ढाका कॉलेजमध्ये अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक झाले..US National Debt : अमेरिकेवर कर्जाचा डोंगर! पहिल्यांदाच राष्ट्रीय कर्ज ४० ट्रिलियन डॉलर पार; जगातील महासत्तेसमोर मोठे आर्थिक संकट? .आलमगीर यांनी राष्ट्रपती झियाउर रहमान यांच्या प्रशासनात सेवा बजावली. त्यांनी उपपंतप्रधान एस. ए. बारी आणि राज्यमंत्री अमीरुल इस्लाम कमाल यांचे सचिव म्हणून काम केले. त्यानंतर, आलमगीर यांनी ठाकूरगाव शासकीय महाविद्यालयात अर्थशास्त्र शिकवले आणि १९८६ पर्यंत बांगलादेश सरकारच्या तपासणी व लेखापरीक्षण संचालनालयात आणि युनेस्कोमध्ये लेखापरीक्षक म्हणून काम केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.