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Mirza Fakhrul Alamgir: बांगलादेशमध्ये मोठी राजकीय उलथापालथ! BNPचे मिर्झा फखरुल इस्लाम आलमगीर नवे राष्ट्रपती, किती मतं मिळाली?

BNP Leader Mirza Fakhrul Alamgir Wins: बांगलादेश नॅशनल पार्टीचे नेते मिर्झा फखरुल इस्लाम आलमगीर यांची बांगलादेशचे २३ वे राष्ट्रपती म्हणून निवड झाली आहे. आलमगीर हे पक्षाच्या संघटनेतील सर्वोच्च पदावर होते.
Big Political Shift in Bangladesh as BNP Leader Mirza Fakhrul Alamgir Becomes President

Big Political Shift in Bangladesh as BNP Leader Mirza Fakhrul Alamgir Becomes President

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीचे उमेदवार मिर्झा फखरुल इस्लाम आलमगीर यांनी राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक जिंकली आहे. त्यांना २५५ मते मिळाली. बांगलादेश जमात-ए-इस्लामीच्या नेतृत्वाखालील आघाडीचे उमेदवार कर्नल ओली अहमद यांना ८८ मते मिळाली. संसदेत तीन तास चाललेल्या मतदानानंतर राष्ट्रपती निवडणुकीचे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक अधिकारी एएमएम नासिर उद्दीन यांनी निकाल जाहीर केला. राष्ट्रपती निवडणुकीसाठीचे मतदान आज सायंकाळी ५:०० वाजता संपले.

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