बॉस असावा तर असा! कर्मचाऱ्यांना देतोय 63 लाखांचं पॅकेज अन् वर्क फ्रॉम होम

प्रत्येकाला मनासारखा निवांत जॉब आणि मनासारखं पगार हवा असतो पण अनेकदा या दोन्ही गोष्टी एकत्र मिळणे कठीण आहे. पण सध्य आम्ही तुम्हाला सांगितलं की असा जॉब तुम्हाला मिळू शकतो तर तुम्हाला विश्वास बसणार नाही. पण हे खरंय.

सध्या अमेरिकेतल्या एका कंपनीची खुप चर्चा होत आहे. कारण ही कंपनी कर्मचाऱ्यांना वर्षाचा 63.7 लाख रुपये पगार आणि घरुन काम करण्याची मुभा देत आहे. या कंपनीच्या बॉसने हि घोषणा केली आहे. सध्या हा बॉस सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत असून असा बॉस प्रत्येकाला मिळावा, अशा प्रतिक्रिया येत आहे. (Boss Dan Price are paid Rs 63 lakhs annually and are given the flexibility to work from home)

हेही वाचा: Viral Video: दोस्ती लई भारी ! चक्क माकड करतंय माणसाचं सांत्वन

ग्रॅव्हिटी पेमेंट्स (Gravity Payments) नावाची ही एक क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग कंपनी असून त्याचा मालक डॅन प्राइस (Dan Price) कर्मचाऱ्यांना वर्षाचा 63.7 लाख रुपये पगार देतोय. याशिवाय कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम सारख्या अन्य सुविधाही आहे.

डॅन प्राइसने या आधीही आपल्या कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढवण्याकरीता स्वत:चे घर विकले होते. त्यानंतर तो चर्चेत आला होता. विशेष म्हणजे त्याचा पगार आणि त्याच्या कर्मचाऱ्यांचा पगार सारखाच आहे. कर्मचाऱ्याला भरघोस पगार देण्यावरुन त्याच्यावर सातत्याने टीका केली जाते.

हेही वाचा: Viral Video : नदीवर ब्रिज नसल्यामुळे शाळकरी मुलांसाठी नागरिकांनाचं करावी लागते कसरत

सध्या सोशल मीडियावर हे प्रकरण चर्चेत असून नेटकरी यावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया देत आहे. कर्मचाऱ्यांना एवढा पगार देणे योग्य नसल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे तर काही जण असा बॉस प्रत्येकाला मिळावा, अशी प्रतिक्रिया देत आहे.