Brazil Election : डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा धक्का ! ब्राझीलमध्ये फ्लॅव्हियो बोल्सोनारो यांचा पराभव करत लुला चौथ्यांदा राष्ट्राध्यक्षपदी

ब्राझीलच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ झाली असून, डाव्या विचारसरणीचे नेते लुईझ इनासिओ लुला दा सिल्वा यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत दमदार विजय मिळवला आहे. उजव्या विचारसरणीचे सिनेटर फ्लॅव्हियो बोल्सोनारो यांचा पराभव करत लुला यांनी चौथ्यांदा देशाच्या सर्वोच्च पदावर पुनरागमन केले आहे. पहिल्या फेरीत पिछाडीवर असलेल्या लुला यांनी अंतिम फेरीत बाजी मारल्याने या निकालाकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.अधिकृत निकालांनुसार, लुला यांना ५१.७५ टक्के मते मिळाली, तर फ्लॅव्हियो बोल्सोनारो यांना ४८.२५ टक्के मते मिळाली. फ्लॅव्हियो हे ब्राझीलचे माजी उजव्या विचारसरणीचे राष्ट्राध्यक्ष जैर बोल्सोनारो यांचे पुत्र आहेत. त्यांच्या विजयाची शक्यता व्यक्त केली जात असताना लुला यांनी सर्व अंदाज चुकीचे ठरवले. .प्रचारादरम्यान आरोप-प्रत्यारोपांची फैरीनिवडणूक प्रचारात भ्रष्टाचार, महागाई, बेरोजगारी, सामाजिक कल्याणकारी योजना आणि देशाच्या सार्वभौमत्वाचे मुद्दे केंद्रस्थानी होते. माजी राष्ट्राध्यक्ष जैर बोल्सोनारो यांच्या कार्यकाळात कोविड महामारीचे व्यवस्थापन, ॲमेझॉनच्या जंगलांचा ऱ्हास आणि कल्याणकारी योजनांमधील कपात यावरून लुला यांच्या समर्थकांनी विरोधकांना लक्ष्य केले..India vs Brazil Football: भारताविरुद्धच्या सामन्यासाठी ब्राझीलचा संघ जाहीर; व्हिनिशियस, राफीन्हा यांचीही ऐतिहासिक लढतीसाठी निवड.मतदानाच्या दिवशीही गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. अनेक शहरांमध्ये वाहतुकीतील अडथळ्यांमुळे मतदारांना मतदान केंद्रांपर्यंत पोहोचण्यात अडचणी येत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मतदानाची वेळ दोन तासांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला..गरिबीतून सर्वोच्च पदापर्यंतचा प्रवासलुला यांचा राजकीय प्रवास संघर्षमय राहिला आहे. गरीब कुटुंबातून पुढे आलेल्या लुला यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीत सामाजिक कल्याणकारी योजनांवर भर दिला. त्यांच्या योजनांमुळे लाखो नागरिकांना गरिबीतून बाहेर पडण्यास मदत झाल्याचे मानले जाते. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात तुरुंगवास भोगल्यानंतर आणि त्यांच्यावरील आरोप रद्द झाल्यानंतर त्यांनी २०२२ च्या निवडणुकीत पुनरागमन केले होते..चौथ्या कार्यकाळात लुला यांच्यासमोर आव्हानेलुला यांच्या विजयामुळे ब्राझीलमध्ये उजव्या विचारसरणीच्या राजकारणाला मोठा धक्का बसला आहे. मात्र, देशातील जवळपास निम्म्या मतदारांनी त्यांच्या विरोधात मतदान केल्याने राजकीय ध्रुवीकरण कायम आहे..नव्या कार्यकाळात लुला यांच्यासमोर महागाई, वाढता राहणीमानाचा खर्च, गुन्हेगारी, मंद आर्थिक विकास आणि उजव्या विचारसरणीचे वर्चस्व असलेली संसद ही प्रमुख आव्हाने असतील. तसेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनासोबत व्यापार आणि राजनैतिक संबंध सांभाळण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावर असेल..एकूणच, लुला यांच्या विजयाने ब्राझीलच्या राजकारणाला नवी दिशा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र, देशातील अंतर्गत मतभेद दूर करून आर्थिक आणि सामाजिक आघाड्यांवर अपेक्षित बदल घडवून आणणे हेच त्यांच्या चौथ्या कार्यकाळाचे खरे आव्हान ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.