Keir Starmer: मोठी बातमी! अखेर ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांचा राजीनामा; नव्या PM च्या शर्यतीत मोठं नाव आघाडीवर

ब्रिटिश पंतप्रधान कीर स्टारमर यांनी पंतप्रधान आणि लेबर पार्टीचे नेतेपदाचा राजीनामा दिला आहे. स्टारमर यांनी सांगितले की, पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीत पक्षाचे नेतृत्व करण्यासाठी ते योग्य व्यक्ती आहेत की नाही, याबद्दल त्यांच्या पक्षातच प्रश्न उपस्थित केले जात होते. त्यांना त्यांच्या पक्षाकडून प्रतिसाद मिळाला असून त्यांनी तो आदराने स्वीकारला आहे. .स्टारमर म्हणाले की, पक्षाची सूत्रे हाती घेऊन त्याला पुढील निवडणुकीकडे नेण्यासाठी आता एका नवीन नेत्याची वेळ आली आहे. त्यांनी राजीनामा का दिला? कीर स्टारमर यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, ते पुढील निवडणुकीत पक्षाचे नेतृत्व करतील की नाही, याबद्दल त्यांच्या पक्षातच प्रश्नचिन्ह होते. संसदीय पक्षाला त्यांच्या नेतृत्वाबद्दल शंका होती. लोकांना वाटत होते की ते यशस्वी होणार नाहीत. मी त्या आवाजांना प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे, मी राजीनामा दिला आहे. .Britain Politics: पंतप्रधानांवर राजीनाम्याचे सावट! १०० हून अधिक खासदारांचा दबाव; PM सोबत ब्रिटनमध्ये नेमकं काय घडतंय?.स्टारमर पुढे म्हणाले की, त्यांनी ज्यूविरोधी भावना समूळ नष्ट केली आहे आणि राष्ट्रीय सुरक्षा व अर्थव्यवस्थेला प्राधान्य दिले आहे. दोन वर्षांपूर्वी जेव्हा त्यांची पंतप्रधानपदी नियुक्ती झाली, तो त्यांच्यासाठी एक अभिमानाचा क्षण होता. गेल्या १० वर्षांत आपला कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वी पद सोडणारे स्टारमर हे सहावे पंतप्रधान आहेत. यापूर्वी डेव्हिड कॅमेरॉन, थेरेसा मे, बोरिस जॉन्सन, लिझ ट्रस आणि ऋषी सुनक हे आपला कार्यकाळ पूर्ण करू शकले नव्हते..Strait of Hormuz Closed: पुन्हा मध्यपूर्वेत युद्धाची चिन्हे? होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद; इराणचा मोठा निर्णय, दिला मोठा इशारा.लेबर पार्टी आपल्या नवीन नेत्याची निवड करण्यासाठी बैठक घेणार आहे. नुकतीच निवडणूक जिंकलेले बर्नहॅम हे पंतप्रधानपदाचे प्रबळ दावेदार आहेत. त्यांना १०० खासदारांचा जाहीर पाठिंबा आहे. बर्नहॅम आज संसदेत खासदार म्हणून शपथ घेतील. त्यांनी गेल्या आठवड्यात मेकरफिल्ड जागेची पोटनिवडणूक जिंकली. आपल्या भाषणाच्या शेवटी स्टारमर भावूक झाले. ते म्हणाले की, आता त्यांना आपल्या पत्नी आणि मुलांसोबत अधिक वेळ घालवायचा आहे आणि एक चांगला पती व वडील बनायचे आहे. त्यानंतर त्यांनी आपल्या पत्नीला मिठी मारली आणि ते पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी परतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.