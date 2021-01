ट्विटरनंतर फेसबुकचा ट्रम्पना डबल दणका; दोन आठवड्यांसाठी केलं ब्लॉक

वॉशिंग्टन - अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतरही त्यांनी तो स्वीकारला नाही. त्यानंतर सातत्याने ते चिथावणीखोर वक्तव्ये करत आहेत. बुधवारी कॅपिटॉलमध्ये चर्चा सुरु असताना ट्रम्प समर्थकांनी हिसांचार केल्यानं चार जणांचा मृत्यू झाला. यावेळी ट्विटरने डोनाल्ड ट्रम्प यांचे अकाउंट ब्लॉक केले होते. आता ट्विटरपाठोपाठ फेसबुकने ट्रम्प यांचे अकाउंट ब्लॉक केले असून दोन आठवड्यापर्यंत तरी ते ब्लॉक राहील असं सांगितलं आहे.

अमेरिकेच्या इतिहासात आतापर्यंत असा गोंधळ झाला नव्हता. याआधी 204 वर्षांपूर्वी ब्रिटनने आक्रमण केलं होतं. त्यानंतर आता कॅपिटॉलवर हल्ला झाला. मात्र हा परकियांनी नव्हे तर इथल्याच नागरिकांनी केल्यानं हे धक्कादायक असंच आहे. या गोंधळानंतर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची हकालपट्टी करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली. तसंच जो बायडेन हेच पुढचे राष्ट्राध्यक्ष असतील यावरही अमेरिकन काँग्रेसनं शिक्कामोर्तब केलं.

Facebook extends the block placed on outgoing US President Donald Trump's Facebook and Instagram accounts indefinitely and for at least the next two weeks. pic.twitter.com/i6pw6gxeqZ

— ANI (@ANI) January 7, 2021