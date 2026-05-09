Cargo Ship Fire: होर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळ मालवाहू जहाजाला भीषण आग; १ भारतीयाचा मृत्यू, ४ जण जखमी, कशी घडली घटना?

Cargo ship catches fire: होर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळ एका लाकडी मालवाहू जहाजाला आग लागल्याने मोठा अपघात झाला. जहाज उलटल्याने एका भारतीय खलाशाचा मृत्यू झाला. चार जण जखमी झाले.
Vrushal Karmarkar
होर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळ एक मोठा अपघात घडला. एका मालवाहू जहाजाला आग लागून ते उलटले. यात एका भारतीय खलाशाचा मृत्यू झाला आणि इतर चार जण जखमी झाले. जहाजावर एकूण १८ भारतीय कर्मचारी होते. सरकारी सूत्रांनुसार, जवळून जाणाऱ्या दुसऱ्या एका जहाजाने अपघाताच्या ठिकाणी तात्काळ प्रतिसाद देत १७ भारतीयांची सुटका केली. जखमींना उपचारासाठी दुबईला नेण्यात आले आहे. सध्या सर्वजण सुरक्षित असल्याचे वृत्त आहे.

