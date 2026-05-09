Cargo Ship Fire: होर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळ मालवाहू जहाजाला भीषण आग; १ भारतीयाचा मृत्यू, ४ जण जखमी, कशी घडली घटना?

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळ एक मोठा अपघात घडला. एका मालवाहू जहाजाला आग लागून ते उलटले. यात एका भारतीय खलाशाचा मृत्यू झाला आणि इतर चार जण जखमी झाले. जहाजावर एकूण १८ भारतीय कर्मचारी होते. सरकारी सूत्रांनुसार, जवळून जाणाऱ्या दुसऱ्या एका जहाजाने अपघाताच्या ठिकाणी तात्काळ प्रतिसाद देत १७ भारतीयांची सुटका केली. जखमींना उपचारासाठी दुबईला नेण्यात आले आहे. सध्या सर्वजण सुरक्षित असल्याचे वृत्त आहे..आग कशी लागली याचा तपास सुरू आहे. लाकडी मालवाहू होडीमध्ये सामान्य माल वाहून नेला जात होता. हा अपघात होर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळ घडला, जो अनेक देशांना तेल पुरवठा करणारा एक महत्त्वाचा सागरी मार्ग मानला जातो. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळ अमेरिका आणि इराण यांच्यात वाढलेल्या तणावाच्या काळात ही घटना घडली. .Robot Monk for the first time : रोबोट बनला संत, अध्यात्मिक मार्गावर चालण्याची घेतली शपथ; जपमाळेचा जप अन्... Video Viral.दुबईतील भारतीय वाणिज्य दूतावासाच्या अधिकाऱ्यांनी वाचवलेल्या भारतीयांची भेट घेतली असून त्यांना सर्वतोपरी मदत केली जात आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळ एका चिनी तेलवाहू जहाजावर हल्ला झाल्यानंतर त्याच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये भीती आणि तणाव वाढला आहे. चिनी माध्यमांच्या वृत्तानुसार, इराण युद्ध सुरू झाल्यापासून चिनी तेलवाहू जहाजावर झालेला हा पहिला मोठा हल्ला असल्याचे मानले जात आहे. .'जेव्ही इनोव्हेशनल' नावाचे हे जहाज मार्शल बेटांच्या ध्वजाखाली चालणारे एक मोठे तेल आणि रासायनिक टँकर आहे. हे जहाज अंदाजे १७३ मीटर लांब असून ते २००४ साली बांधण्यात आले होते. सोमवारी, या जहाजाने जवळच्या इतर जहाजांना संदेश पाठवून आपल्या डेकवर आग लागल्याची माहिती दिली..China Ministers: चीनमधील शी जिनपिंग सरकार हादरलं! दोन बड्या नेत्यांना फाशीची शिक्षा; न्यायालयाचा मोठा निर्णय, प्रकरण काय?.जहाजाचे मुख्य अभियंता लिऊ म्हणाले की, हा हल्ला कोणी केला हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. हा हल्ला हेतुपुरस्सर होता की अपघाती, हेही माहीत नव्हते. त्यांनी पुढे सांगितले की, त्यावेळी जहाज स्थिर होते, त्यामुळे हल्ल्याची कोणालाच अपेक्षा नव्हती. या घटनेत कोणीही जखमी झाले नाही, परंतु जहाजावरील सर्वजण अत्यंत चिंतेत आहेत. टँकरमध्ये २२ लोक होते, ज्यात १० हून अधिक चिनी नागरिकांचा समावेश होता. उर्वरित कर्मचारी म्यानमार आणि इंडोनेशियाचे होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.