ग्लोबल

China criticizes US: भारताची बाजू घेत चीनने पुन्हा एकदा अमेरिकेवर केली उघडपणे टीका, म्हटले...

China supports India: गप्प बसण्यामुळे धमकी देणाऱ्यास अधिक बळ मिळते, चीन भारतासोबत खंबीरपणे उभा राहील. असंही चीनकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
China openly criticizes the US while expressing support for India, highlighting rising global political tensions.
China openly criticizes the US while expressing support for India, highlighting rising global political tensions.esakal
Mayur Ratnaparkhe
Updated on

China’s Open Criticism of the United States : चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्या भारत भेटीनंतर दुसऱ्या दिवशी, चीनचे राजदूत शू फेईहोंग यांनी अमेरिकेने भारतावर लादलेल्या शुल्कावर टीका केली आणि भारत-चीन सहकार्य मजबूत करण्याबद्दल बोलले.

राजदूत शू फेईहोंग म्हणाले,  अमेरिकेने भारतावर ५० टक्क्यांपर्यंत शुल्क लादले आहे आणि त्याहून अधिक करण्याची धमकी दिली आहे. चीन याचा तीव्र विरोध करतो. गप्प बसण्यामुळे धमकी देणाऱ्यास अधिक बळ मिळते. चीन भारतासोबत खंबीरपणे उभा राहील.

याशिवाय, त्यांनी असेही म्हटले की,  एकतर्फी व्यापार दबावाविरुद्ध चीन भारतासोबत उभा आहे. भारत आणि चीन एकत्र येणे केवळ प्रादेशिकच नाही तर जागतिक विकासासाठी देखील आवश्यक आहे. अशा दोन मोठ्या देशांसाठी एकता आणि सहकार्य हा सामायिक विकासाचा मार्ग आहे.

China openly criticizes the US while expressing support for India, highlighting rising global political tensions.
Vijay Thalapathy News: विजय थलपतींनी २०२६च्या तामिळनाडू निवडणुकीबाबत केली मोठी घोषणा!

भारत आणि चीनची मैत्री संपूर्ण आशियासाठी फायदेशीर आहे. आपण दोघेही आशियाच्या आर्थिक विकासाचे दोन इंजिन आहोत. भारत-चीन ऐक्य संपूर्ण जगासाठी फायदेशीर आहे. जगात समानता आणि संतुलन असलेली बहुध्रुवीय व्यवस्था वाढवणे ही आपल्या दोघांचीही जबाबदारी आहे.

China openly criticizes the US while expressing support for India, highlighting rising global political tensions.
Subhanshu Shukla meet PM Modi : शुभांशू शुक्ला यांनी पंतप्रधान मोदींना दिली ‘ती’ खास भेटवस्तू ; जाणून घ्या, मोदी काय म्हणाले?

चीनचे राजदूत पुढे म्हणाले, भारत आणि चीनमधील विश्वास वाढवणे महत्त्वाचे आहे. ते म्हणाले, आपण धोरणात्मक पातळीवर एकमेकांवर विश्वास वाढवला पाहिजे. आपण प्रतिस्पर्धी नाही तर भागीदार आहोत. तसेच, त्यांनी सांगितले की, आपल्याला भारतासोबत एकत्रितपणे धोरणात्मक विकासाला चालना द्यायची आहे आणि सहकार्याची व्याप्ती देखील वाढवायची आहे. आम्ही चिनी बाजारपेठेत भारतीय वस्तूंचे स्वागत करतो.

China

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com