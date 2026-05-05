China Fireworks Factory Explosion : फटाक्यांच्या कारखान्यात भीषण स्फोट; 21 कामगारांचा होरपळून मृत्यू, 61 जण जखमी, आकाशात धुराचे प्रचंड लोट

China fireworks factory explosion Liuyang 2026 : चीनच्या हुनान प्रांतातील लियुयांग शहरात सोमवारी एक भीषण दुर्घटना घडली. हुआशेंग फायरवर्क्स कंपनीच्या फटाक्यांच्या कारखान्यात अचानक प्रचंड स्फोट झाला. या स्फोटाची तीव्रता इतकी भीषण होती, की संपूर्ण कारखान्याला आग लागली आणि काळ्या धुराचे प्रचंड लोट आकाशात पसरले..स्फोटामुळे परिसरातील अनेक घरांचे मोठे नुकसान झाले. खिडक्यांच्या काचा फुटल्या असून सुमारे ३ किलोमीटर परिसरातील रहिवाशांना तात्काळ सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले..या भीषण स्फोटात २१ कामगारांचा मृत्यू झाला असून मृतांमध्ये सर्वजण कारखान्यातील कर्मचारी होते. तसेच या दुर्घटनेत ६१ जण जखमी झाले आहेत. जखमींना तातडीने जवळच्या रुग्णालयांमध्ये दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. काही जखमींची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती आहे, तर इतरांची प्रकृती स्थिर आहे..घटनेनंतर बचावकार्य मोठ्या प्रमाणावर सुरू करण्यात आले आहे. सुमारे ५०० बचाव कर्मचारी, अवजड यंत्रसामग्री आणि रोबोट्स यांच्या मदतीने ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या नागरिकांचा शोध घेतला जात आहे. स्थानिक आपत्कालीन व्यवस्थापन विभागाने तात्काळ कारवाई करत परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत..या दुर्घटनेनंतर चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी दुःख व्यक्त करत सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत. तसेच जखमींवर योग्य उपचार आणि पीडित कुटुंबांना मदत करण्याचे निर्देशही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. दरम्यान, या घटनेची चौकशी सुरू असून कारखान्याच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. त्यांच्या चौकशीतून स्फोटाचे नेमके कारण समोर येण्याची शक्यता आहे.