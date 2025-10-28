ग्लोबल

चीनच्या पुन्हा कुरापती, 'मॅकमोहन लाइन'च्या ४० किमीवर एअरबेस; अरुणाचलपासून १०० किमीवर विमानांसाठी ३६ हँगर

China Airbase on India Border : चीनने अरुणाचल प्रदेशच्या सीमेपासून १०० किमी अंतरावर विमानांसाठी ३६ हँगर तयार केले आहेत. यामुळे पुन्हा एकदा चीन सीमेवर कुरापती करत असल्याचं समोर आलं आहे.
सूरज यादव
चीनकडून अरुणाचल प्रदेशाला लागून असलेल्या सीमेवर पुन्हा कुरापती सुरू केल्या आहेत. तिबेटमधील ल्हुंजे या हवाई तळावर विमानं ठेवण्यासाठी जवळपास ३६ एअरबेस तयार केले आहेत. याशिवाय नवी प्रशासकीय इमारतही बांधली आहे. भारत आणि चीन यांच्यातल्या मॅकमोहन लाईनपासून हे ठिकाण ४० किमी अंतरावर आहे. चीनची भारतीय सीमेलगतची ताकद यामुळे वाढणार आहे.

