चीनच्या पुन्हा कुरापती, 'मॅकमोहन लाइन'च्या ४० किमीवर एअरबेस; अरुणाचलपासून १०० किमीवर विमानांसाठी ३६ हँगर

चीनकडून अरुणाचल प्रदेशाला लागून असलेल्या सीमेवर पुन्हा कुरापती सुरू केल्या आहेत. तिबेटमधील ल्हुंजे या हवाई तळावर विमानं ठेवण्यासाठी जवळपास ३६ एअरबेस तयार केले आहेत. याशिवाय नवी प्रशासकीय इमारतही बांधली आहे. भारत आणि चीन यांच्यातल्या मॅकमोहन लाईनपासून हे ठिकाण ४० किमी अंतरावर आहे. चीनची भारतीय सीमेलगतची ताकद यामुळे वाढणार आहे. .चीनने अरुणाचल प्रदेशातल्या तवांग शहरापासून १०७ किमी अंतरावर असणाऱ्या ल्हुंजे इथं भक्कम असं हँगर उभारलं आहे. यामुळे चीनला त्यांची लढाऊ विमाने, विविध ड्रोन प्रणाली यांना तैनात करण्यासाठी नवा पर्याय मिळणार आहे. चीनच्या या हालाचालींमुळे भारताला अरुणाचल प्रदेश आणि आसाम इथल्या हवाई तळांवरून संभाव्य कारवाईला प्रतिसाद देण्यासाठी लागणारा वेळही कमी होणार आहे..राष्ट्रवादीच्या कार्यालयात लावणी प्रकरणी शहराध्यक्षांना नोटीस, नृत्य करणाऱ्या महिलेनं म्हटलं, चुकीचं काहीच नाही.ल्हुंजे इथं चीनने केलेलं बांधकाम आणि एअर बेस यामुळे लष्कराला हेलिकॉप्टर, विमानांद्वारे सहाय्य करण्यासाठी सोपं जाणार आहे. लष्करी कारवायांमध्ये त्यांची ताकद यामुळे वाढेल असंही म्हटलं जात आहे. सुरुवातीला भारताला भौगोलिक अडचणी आणि पर्वत यामुळे फायदा होता. पण आता चीनच्या नव्या एअरफिल्ड आणि आधुनिक फ्लॅटफॉर्ममुळे तो फायदा कमी झाला आहे. हार्डन शेल्टर आणि मोठ्या पायाभूत सुविधा भारतासाठी आव्हानात्मक असल्याचं माजी हवाई दल उपप्रमुख एअर मार्शल एसपी धर्कर यांनी म्हटलंय..भारतीय हवाई दलाचे माजी प्रमुख एअर चीफ मार्शल बीएस धनोआ यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, ३६ हार्डन शेल्टर उभारून भविष्यात चीन त्यांचे टेक्निकल फायटर जेट आणि हेलिकॉप्टर तैनात करू शकते. दारुगोळा, इंधन आधीपासूनच भूमिगत गोदामात ठेवलं असणार आहे. डोकलाम वादानंतर चीन असं करेल असं वाटत होतंच. आता त्यांचा आणखी एक वीक पॉइंट कमी झाला असल्याचंही धनोआ यांनी म्हटलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.