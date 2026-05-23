Coal Mine Blast: धक्कादायक! २४७ कामगार कार्यरत असलेल्या कोळसा खाणीत भीषण स्फोट; अनेक जणांचा मृत्यू, शी जिनपिंग यांच्याकडून दु:ख व्यक्त

चीनच्या शांक्सी प्रांतातील एका मोठ्या कोळसा खाण दुर्घटनेत ९० जणांचा बळी गेला असून नऊ जण अद्याप बेपत्ता आहेत. गेल्या दशकातील चीनमधील ही सर्वात भीषण कोळसा खाण दुर्घटना असल्याचे मानले जात आहे. सरकारी वृत्तसंस्था शिन्हुआच्या माहितीनुसार, राजधानी बीजिंगपासून सुमारे ५२० किमी अंतरावर असलेल्या शांक्सी प्रांतातील किनयुआन काउंटीमधील एका कोळसा खाणीत शुक्रवारी हा स्फोट झाला. .अपघातापूर्वी कार्बन मोनॉक्साईडचा इशारा देण्यात आला होता. त्यानंतर थोड्याच वेळात एक मोठा स्फोट झाला. त्यावेळी खाणीत २४७ कामगार काम करत होते. स्फोटानंतर अनेकांना वाचवण्यात आले, परंतु अनेक जण अडकून पडले. आतापर्यंत ९० जणांचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी झाली आहे. मदत आणि बचाव पथके बेपत्ता कामगारांचा सतत शोध घेत आहेत. . या अपघातानंतर, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी बचाव पथकांना बेपत्ता झालेल्यांना शोधण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे आदेश दिले. अपघाताला जबाबदार असलेल्यांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे, असेही ते म्हणाले. शांक्सी हा चीनचा सर्वात मोठा कोळसा उत्पादक प्रांत आहे. अलिकडच्या वर्षांत खाण सुरक्षा सुधारल्याचा चीनने दावा केला असला तरी, अपघात कमी झालेले नाहीत. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये, इनर मंगोलियामधील एका कोळसा खाणीत झालेल्या भूस्खलनात ५३ कामगार ठार झाले. .गेल्या महिन्यात, शांक्सीच्या लुलियांग भागातील एका खाण अपघातात चार जणांनी आपले प्राण गमावले. शी जिनपिंग म्हणाले की, सर्व सरकारी विभागांनी आणि राज्यांनी या अपघातातून धडा घेतला पाहिजे. भविष्यात असे मोठे अपघात टाळण्यासाठी कामाच्या ठिकाणी सुरक्षिततेचे नियम अधिक कडक करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. चीनमध्ये सध्या पावसाळा सुरू आहे. त्यामुळे पूर आणि इतर नैसर्गिक धोके टाळण्यासाठी तयारी अधिक मजबूत केली पाहिजे..चीनचे पंतप्रधान ली केकियांग म्हणाले की, बेपत्ता कामगारांना वाचवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले पाहिजेत. त्यांनी अपघाताच्या कारणांची जलद चौकशी करून दोषींना शिक्षा देण्याची मागणी केली. सरकारी माध्यमांनुसार, चीनचे उपपंतप्रधान झांग गुओकिंग आणि अनेक स्थानिक अधिकारी देखील घटनास्थळी दाखल झाले असून ते बचाव कार्यावर देखरेख करत आहेत.