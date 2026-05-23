ग्लोबल

Coal Mine Blast: धक्कादायक! २४७ कामगार कार्यरत असलेल्या कोळसा खाणीत भीषण स्फोट; अनेक जणांचा मृत्यू, शी जिनपिंग यांच्याकडून दु:ख व्यक्त

China Coal Mine Explosion: चीनच्या शांक्सी प्रांतातील एका कोळसा खाणीत झालेल्या भीषण स्फोटात ९० कामगार ठार झाले. नऊ जण अद्याप बेपत्ता आहेत. अपघाताच्या वेळी खाणीत २४७ कामगार होते.
China Coal Mine Explosion

China Coal Mine Explosion

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

चीनच्या शांक्सी प्रांतातील एका मोठ्या कोळसा खाण दुर्घटनेत ९० जणांचा बळी गेला असून नऊ जण अद्याप बेपत्ता आहेत. गेल्या दशकातील चीनमधील ही सर्वात भीषण कोळसा खाण दुर्घटना असल्याचे मानले जात आहे. सरकारी वृत्तसंस्था शिन्हुआच्या माहितीनुसार, राजधानी बीजिंगपासून सुमारे ५२० किमी अंतरावर असलेल्या शांक्सी प्रांतातील किनयुआन काउंटीमधील एका कोळसा खाणीत शुक्रवारी हा स्फोट झाला.

Loading content, please wait...
China
mines
Coal
Xi Jinping
blast
explosion