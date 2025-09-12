ग्लोबल

Crime: क्षुल्लक कारणावरून वाद; आधी शिर धडापासून वेगळं केलं, नंतर फुटबॉलसारखी लाथ मारत राहिला, व्हिडिओ पाहून अंगावर येईल काटा

Texas Indian Person Murder Viral Video: अमेरिकेच्या टेक्सास राज्यात एका भारतीय वंशाच्या व्यक्तीची निर्घृण हत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. ५० वर्षीय चंद्रमौली नागमल्लैया यांचा मोटेलमध्ये शिरच्छेद करण्यात आला.
जगात अनेक घटना घडतात, पण काही इतक्या भयानक असतात की त्या माणसाचे मन हेलावून टाकतात. अमेरिकेतील टेक्सासमधील डलास येथून असाच एक हृदयद्रावक प्रकार समोर आला आहे. भारतीय वंशाचे ५० वर्षीय चंद्रा मौली नागमल्लैया, ज्यांना मित्र आणि कुटुंबीय प्रेमाने "बॉब" म्हणत असत. त्यांची पत्नी आणि मुलासमोर हत्या करण्यात आली. या घटनेची भयावहता आणि रीतीने केवळ त्यांच्या कुटुंबालाच नव्हे तर संपूर्ण परिसराला हादरवून टाकले आहे.

