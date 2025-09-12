Crime: क्षुल्लक कारणावरून वाद; आधी शिर धडापासून वेगळं केलं, नंतर फुटबॉलसारखी लाथ मारत राहिला, व्हिडिओ पाहून अंगावर येईल काटा

जगात अनेक घटना घडतात, पण काही इतक्या भयानक असतात की त्या माणसाचे मन हेलावून टाकतात. अमेरिकेतील टेक्सासमधील डलास येथून असाच एक हृदयद्रावक प्रकार समोर आला आहे. भारतीय वंशाचे ५० वर्षीय चंद्रा मौली नागमल्लैया, ज्यांना मित्र आणि कुटुंबीय प्रेमाने "बॉब" म्हणत असत. त्यांची पत्नी आणि मुलासमोर हत्या करण्यात आली. या घटनेची भयावहता आणि रीतीने केवळ त्यांच्या कुटुंबालाच नव्हे तर संपूर्ण परिसराला हादरवून टाकले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, नागमल्लैया (चंद्र नागमल्लैया) हे कर्नाटक, भारतातील रहिवासी होते. अमेरिकेतील टेक्सास येथील डाउनटाउन सूट्स मोटेलचे व्यवस्थापक होते. त्यांचे कुटुंब आणि मित्र म्हणतात की ते एक जबाबदार पती, प्रेमळ वडील आणि दयाळू व्यक्ती होते. हॉटेल व्यवस्थापनातील त्यांचा प्रामाणिकपणा आणि कर्मचाऱ्यांशी असलेले त्यांचे वर्तन यामुळे ते सर्वांचे आवडते बनले. मात्र त्यांच्यासोबत एक धक्कादायक घटना घडली आहे..Mumbai Crime: आईचं मुलीच्या प्रियकरावर प्रेम जडले, एकत्र राहण्यासाठी मास्टरप्लॅन आखला, पण नंतर जे घडले त्याने सगळेच हादरले.जाणूनबुजून किंवा अजाणतेपणे झालेल्या एका छोट्याशा घटनेमुळे हा भयानक परिणाम घडला. या घटनेपूर्वी, नागामल्लैय्या यांनी त्यांचे सहकारी कोबोस-मार्टिनेझ (३७) यांना मोटेलचे तुटलेले वॉशिंग मशीन वापरू नका असे सांगितले होते. परंतु त्यांनी नागामल्लैय्या यांच्याशी थेट बोलले नाही आणि दुसऱ्या कर्मचाऱ्याला भाषांतर करायला लावण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे मार्टिनेझ इतके अस्वस्थ झाला की त्याने हातात चाकू उचलला आणि अचानक हल्ला केला..मार्टिनेझने नागामल्लैयाहवर चाकूने हल्ला केला. नागामल्लैयाह पळून जाण्याचा प्रयत्न करत पार्किंगच्या दिशेने पळून गेला. स्वतःला वाचवण्यासाठी समोरच्या ऑफिसमध्ये पोहोचला. पण आरोपीने त्याचा पाठलाग केला आणि त्याचा शिरच्छेद केला. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये मार्टिनेझ पार्किंगमध्ये फुटबॉलसारखे डोके लाथ मारत आणि कचऱ्याच्या डब्यात फेकताना दिसत आहे. नागामल्लैयाहची पत्नी आणि १८ वर्षांचा मुलगा मार्टिनेझला रोखण्याचा सर्व शक्तीनिशी प्रयत्न करत होते. परंतु आरोपीने त्यांना ढकलले आणि हल्ला सुरूच ठेवला. हे दृश्य जितके भयानक आहे तितकेच ते हृदयस्पर्शी आहे..Ramnagar Crime: घरासमोरच डोक्यात फावडा मारून खून; चार मुलांची आई निर्दयीपणे ठार, भाग्यश्रीचा नवरा आहे गोव्यात कामाला...कोबोस-मार्टिनेझवर ह्युस्टनमध्ये ऑटो चोरी आणि हल्ल्याचा गुन्हेगारी रेकॉर्ड आहे. तो क्यूबाचा नागरिक आहे आणि सध्या गंभीर खुनाच्या आरोपाखाली त्याला अटक करण्यात आली आहे. त्याची इमिग्रेशन स्थिती सध्या राखीव ठेवण्यात आली आहे. डलासमधील ही घटना केवळ एक हत्या नाही तर संपूर्ण कुटुंबाविरुद्ध भयानक हिंसाचार आणि मानवतेवर हल्ला आहे. हे आपल्याला आठवण करून देते की कधीकधी लहान वाद देखील प्राणघातक ठरू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.