कोलंबियात हवाई दलाचं विमान कोसळून भीषण दुर्घटना, ११० सैनिकांचा मृत्यू; घटनेचे धक्कादायक व्हिडीओ समोर

दक्षिण अमेरिकन देश कोलंबियात हवाई दलाचं लॉकहीड सी १३० हर्क्युलस विमान कोसळून भीषण दुर्घटना घडलीय. या विमानातून ११० सैनिक प्रवास करत होते. त्या सर्वांचा मृत्यू झाला असल्याची माहिती आता समोर येत आहे. विमानाने उड्डाण करताच काही क्षणात ते कोसळलं. दुर्घटनेनंतर घटनास्थळी मोठी खळबळ उडाली. विमानाने पेट घेतला आणि काही स्फोट झाले. यामुळे धुराचे लोट हवेत पसरले होते. आता अपघाताचे काही व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत..कोलंबियाच्या संरक्षण मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही दुर्घटना प्युर्टो लेगुइजामो परिसरात झाली. विमानाने उड्डाण करताच काही वेळातच ही दुर्घटना घडली. विमानात मोठ्या संख्येनं लष्कराचे जवान होते. ११० सैनिक या दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. अद्याप याबाबत अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही..विमान कोसळल्यानंतर घटनास्थळी भीषण आग लागली. या आगीमुळे बचावकार्य करणं कठीण बलं. घटनास्थळी लष्कराचे पथक आणि बचावपथके दाखल झाली आहेत. जखमींना बाहेर काढण्याचं काम सुरू असून त्यांना रुग्णालयात नेलं जात आहे. आग आटोक्यात आणण्यात येत आहे. अपघात कशामुळे झाला याची सखोल चौकशी केली जाणार असल्याचंही संरक्षण मंत्र्यांनी सांगितलं..विमानाने उड्डाणानंतर काही मिनिटातच पेट घेतला आणि ते खाली कोसळलं. घटनास्थळ शहरी वस्तीपासून अवघ्या तीन किमी अंतरावर आहे. अद्याप सरकारने किंवा अधिकाऱ्यांनी मृतांचा आकडा सांगितलेला नाही. पण अपघात भीषण असून यात मृतांचा आकडा जास्त असल्याचं म्हटलं जात आहे.