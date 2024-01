ग्लोबल

4-Day Work Week : एक फेब्रुवारीपासून 'या' कंपन्यांमध्ये लागू होणार चार दिवसांचा कामाचा आठवडा; सुटीचाही मिळणार पगार!

employees to get three days paid week off : ब्लूमबर्गने याबाबतचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या सर्व कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांना पूर्वी आठवड्यातून दोन दिवस सुट्टी मिळत होती. मात्र, आता त्यांना तीन दिवस सुट्टी मिळणार आहे.