कांगोतील खाणीत भूस्खलन, २०० जणांचा मृत्यू; जगातील स्मार्टफोन-लॅपटॉप इंडस्ट्रीला बसू शकतो धक्का

आफ्रिकन देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगोच्या एका भागात भीषण दुर्घटना घडलीय. रुबाया कोल्टन खाणी मुसळधार पावसामुळे भूस्खलन झालंय. यात किमान २०० जणांचा मृत्यू झाला असल्याची माहिती समोर आलीय. ही खाण मिलिशिया ग्रुप एम २३ च्या ताब्यात आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार अनेक मृतदेह ढिगाऱ्याखाली दबलेले आहेत. मृतांच्या संख्येत आणखी वाढ होण्याची भीती व्यक्त केली जातेय..खाणीत भूस्खलनाची दुर्घटना २८ ते २९ जानेवारी दरम्यान घडली होती. बुधवारी पहिल्यांदा भूस्खलन झाल्यानंतर डोंगराचा एक भाग ढासळला. त्यानंतर गुरुवारी दुसऱ्यांदा भूस्खलन झालं. मुसळधार पावसामुळे माती वाहून खाणीत अनेक भागात पाणी साचलं. त्यावेळी खाणीत हाताने कोल्टन काढणारे मजूर काम करत होते. यात लहान मुलं, बाजारात भाजीपाला विकणाऱ्या महिलांचाही समावेश आहे. काही जण वाचले असून २० पेक्षा जास्त जण जखमी झाले आहेत..अॅपलच्या ४२ हजारांच्या चेकला २० कोटींची बोली, हा चेक म्हणजे कंपनीचं 'बर्थ सर्टिफिकेट'.रुबाया खाण उत्तर किवु प्रांतातील गोमा शहारापासून ६० किमी अंतरावर आहे. जगातील कोल्टनची ही सर्वात मोठी खाण आहे. कोल्टनमधून टँटलम काढलं जातं. याचा वापर स्मार्टफोन, लॅपटॉप, कम्प्युटर, एअरक्राफ्ट इंजिन आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणात होतो. जगातील १५ ते ३० टक्के कोल्टन याच खाणींमधून काढलं जातं..पूर्व कांगोत ३० वर्षांपेक्षा जास्त काळापासून संघर्ष सुरू आहे. इथं १०० पेक्षा जास्त सशस्त्र ग्रुप आहेत. एम २३ विद्रोही ग्रुपने २०२१ मध्ये पुन्हा सक्रीय होत या ठिकाणी ताबा मिळवला. एप्रिल २०२४ मध्ये त्यांनी रुबाया खाण ताब्यात घेतली. एम २३ खाणीतून टॅक्स वसूल करतो आणि नियंत्रण ठेवतो. कांगो सरकार एम २३ ग्रुपला दहशतवादी मानते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.