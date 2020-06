पाकच्या मंत्र्याने 'कोविड 19'चा लावला जावई शोध...

कराची: जगभरात कोरोना व्हायरसने धुमाकूळ घातला असून, अनेकांना जीव गमवावा लागला आहे. पाकिस्तानलाही त्याचा फटका बसला असून, कोविड १९ या शब्दाबाबत पाकिस्तानच्या पर्यावरण मंत्री जरताज गुल वजीर यांनी जावई शोध लावला असून, सोशल मीडियावर त्या ट्रोल झाल्या आहेत.

मंत्री जरताज गुल वजीर या नेहमी आपल्या विधानांमुळे चर्चेत असतात. यावेळी जरताज गुल यांनी कोविड १९ बाबत वक्तव्य करून खिल्ली उडवली घेतली. त्यांना एका वृत्तवाहिनीला मुलाखत दिली. मुलाखतीदरम्यान पत्रकाराने कोविड १९ बाबत प्रश्न विचारला. या प्रश्नाला उत्तर देताना जरताज गुल म्हणाल्या, 'कोविड १९ चा अर्थ असा आहे की यात १९ पॉईंट्स असतात, जे कोणत्याही देशाला कशाही प्रकारे लागू होऊ शकतात.' संबंधित व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून, नेटिझन्स त्यांची खिल्ली उडवत आहेत. एका मंत्र्याला कोविड १९ या शब्दाचा अर्थ माहित नसून, त्याचा त्यांनी नवीन जावई शोध लावल्याची टीका होत आहे.'

