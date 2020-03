व्हायरल झालेल्या छायाचित्राचे खरे कारण घ्या जाणून...

स्पेनः सोशल मीडियावर डॉक्टर दाम्पत्याचे एक छायाचित्र मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. पण, खरे कारण काही वेगळेच आहे. कोरोना व्हायरसच्या अनेक अफवा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून व्हायरल होत असल्याचे उघड होत आहे.

सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या पोस्टमध्ये या डॉक्टर दाम्पत्याच्या छायाचित्रासोबतच एक भावनिक पोस्ट शेअर केली जात आहे. या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, 'दोन डॉक्टर इटलीमधील आहेत. ते दोघेही दिवस-रात्र करोनाचा संसर्ग झालेल्या रुग्णांसाठी काम करत आहेत. पण त्यांना आता करोनाची लागण झाली आहे. त्यामुळे त्या दोघांना दोन वेगवेगळ्या खोल्यांमध्ये ठेवण्यात आले आहे. पण त्यांना आपण करोनावर मात करु शकत नाही हे कळाताच ते दोघे रुग्णालयाच्या लॉजमध्ये आले आणि ऐकमेकांना डोळे भरुन पाहू लागले. त्यानंतर अर्धा तासातच दोघांचा मृत्यू झाला.'

A couple kiss at the Barcelona airport, Spain, Thursday, March 12, 2020. President Donald Trump announces strict rules on restricting travel from much of Europe to begin this weekend. #COVID_19 #coronavirus pic.twitter.com/wZDZEprehU

— Emilio Morenatti (@EmilioMorenatti) March 12, 2020