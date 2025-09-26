Crime: प्रियकराला संपवलं, दारावर कातडी टांगली, घरात मांसाचे तुकडे, रक्ताने माखलेली खोली अन्...; प्रेयसीच्या कृत्यामागचं कारण हादरवणारं

एक स्त्री इतकी भयानक होती की तिला सैतान म्हणणे देखील कमी लेखले जाईल. तिने प्रथम तिच्या लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या प्रियकरावर ३६ वेळा वार केले. त्याला ठार मारले. त्यानंतर तिने प्रथम तिचा प्रियकर जॉनच्या शरीराची पूर्णपणे कातडी काढली. नंतर त्याच्या डोक्याच्या लहान तुकडे केले आणि त्याची भाजी बनवली. या महिलेने असे करण्यामागचे धक्कादायक कारण समोर आले आहे. ही कहाणी वाचून तुम्हालाही हादरा बसेल..मिळालेल्या माहितीनुसार, तिचे नाव कॅथरीन नाइट आहे. कॅथरीन नाईटचा जन्म २४ ऑक्टोबर १९५५ रोजी ऑस्ट्रेलियातील न्यू साउथ वेल्स येथे झाला. तिच्या घरातील वातावरण इतर कोणत्याही मुलासारखे नव्हते. तिचे वडील मद्यपी आणि हिंसक होते. ते त्यांच्या पत्नीला मारहाण करायचे आणि अनेकदा तिला लैंगिक संबंधासाठी भाग पाडायचे. वयाच्या १४ व्या वर्षी, कॅथरीनला शाळेत फारसे काही शिकता आले नव्हते, ना तिला अभ्यासात रस होता आणि ना तिला तिच्या घरच्या वातावरणात शांती मिळाली. .Crime: तरुणीच्या मृतदेहासोबत संबंध ठेवले, शरीराचे तुकडे करत कातडी शिजवून खाल्ली नंतर...; नरभक्षक प्रियकराची भयानक कहाणी!.अखेर, तिने शिक्षण सोडून दिले आणि घराबाहेर पडली. काही काळानंतर तिला एका दुकानात कसाई म्हणून काम मिळाले. हा व्यवसाय नंतर तिची ओळख बनला. १८ व्या वर्षी तिने एका तरुणाशी लग्न केले. एका वर्षानंतर ती आई झाली. बाळंतपणानंतर तिला प्रसूतीनंतरचे नैराश्य आले. कॅथरीनचा रागीट आणि हिंसक स्वभाव स्पष्ट झाला. तिच्या पतीसोबत भांडणे, शाब्दिक शिवीगाळ आणि शारीरिक हिंसाचार सामान्य झाला. अखेर त्यांचे नाते तुटले. .त्यानंतर तिच्या आयुष्यात अनेक पुरुष आले. प्रत्येक वेळी, एक नाते सुरू झाले, एक मूल झाले आणि संघर्षानंतर ते नाते संपले. १९८६ मध्ये, तिचे दुसऱ्या पुरुषाशी प्रेमसंबंध निर्माण झाले. ज्यामुळे तिला तिसरी मुलगी झाली. १९९१ मध्ये, चौथ्या नात्यातून मुलगा झाला. पण त्यापैकी एकही टिकला नाही. १९९५ मध्ये जॉन प्राइस कॅथरीनच्या आयुष्यात आला. तो ४० वर्षांचा होता. घटस्फोटित होता आणि तीन मुलांचा पिता होता. तोपर्यंत कॅथरीन चार मुलांची आईही झाली होती. .बायडेन म्हणजे ऑटोपेन! व्हाइट हाऊसमध्ये अपमान, माजी राष्ट्रपतींच्या फोटोंमध्ये लावलेल्या पोर्ट्रेटमुळे खळबळ.दोघांनी लिव्ह-इन रिलेशनशिप सुरू केली. कॅथरीनला जॉनने तिच्याशी लग्न करावे असे वाटत होते, पण जॉन त्यासाठी तयार नव्हता. ते सतत भांडत असत. जॉनला माहित होते की, कॅथरीनचा राग धोकादायक आहे. त्याने तिला अनेक वेळा घराबाहेर हाकलून लावले. पण कॅथरीन त्याच्याकडे परत येत राहिली. २९ फेब्रुवारी २००० च्या रात्री पहिला लैंगिक संपर्क झाला. जॉन घरी झोपला होता. कॅथरीन आली, त्याला दारू पाजली आणि त्याच्याशी लैंगिक संबंध ठेवले. तिला वाटले की जॉन तिच्याशी लग्न करण्यास तयार होईल. पण जॉनने पुन्हा नकार दिल्यावर कॅथरीनचा राग सुटला..तिने कसाईच्या साधनांचा एक डबा आणला. त्यातून चाकू काढला आणि झोपलेल्या जॉनवर हल्ला केला. तिने त्याच्यावर वारंवार वार केले. ज्यात तो मरण पावला. पण तिचा राग तिथेच थांबला नाही. जॉनच्या शरीराचे तुकडे करण्यात आले. त्याची कातडी काढून दारावर टांगण्यात आली. कॅथरीन स्वयंपाकघरात गेली आणि मांस वापरून एक डिश शिजवली. ती जॉनच्या मुलांना ती वाढण्याचा विचार करत होती. पण जेव्हा तिने स्वतः ती डिश चाखली तेव्हा तिला उलट्या झाल्या. तेव्हाच तिला तिच्या कृत्याचा पश्चात्ताप झाला. त्यानंतर तिने अजून एक कृत्य केले. .Shocking News : ब्रेस्ट सर्जरीमुळे गेला १४ वर्षांच्या मुलीचा जीव, कुटुंबाला उशिरा माहित झालं; आता वडिलांनी केली 'ही' मागणी .भीतीने घाबरून तिने झोपेच्या गोळ्या घेतल्या आणि ती बेशुद्ध पडली. जेव्हा जॉन दुसऱ्या दिवशी ऑफिसमध्ये आला नाही तेव्हा त्याच्या बॉसला संशय आला. एका कर्मचाऱ्याला त्याच्या घरी पाठवण्यात आले. तिथले दृश्य पाहून तो थक्क झाला. दारावर मानवी त्वचा, स्वयंपाकघरात मांस आणि रक्ताने माखलेली खोली. पोलीस ताबडतोब पोहोचले आणि कॅथरीनला रुग्णालयात नेण्यात आले. शुद्धीवर आल्यानंतर तिने तिचा गुन्हा कबूल केला. २००१ मध्ये, न्यायालयाने तिला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. पॅरोलशिवाय जन्मठेपेची शिक्षा सुनावणारी कॅथरीन ऑस्ट्रेलियातील पहिली महिला बनली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.