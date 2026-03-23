कच्च्या तेलाच्या दराचा भडका उडणार, १३५ डॉलरवर पोहोचण्याची भीती; महागाई वाढणार?

मध्य पूर्वेतील युद्धाची झळ आता जगातील बहुतांश देशांना बसू लागली आहे. कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्या असून त्यामुळे इंधन तेलाच्या दराचा भडका उडण्याची शक्यता आहे. २८ फेब्रुवारीपासून अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात युद्ध सुरू आहे. या युद्धाचा परिणाम जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. महिन्याभरातच कच्च्या तेलाच्या किंमती जवळपास ६० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. जे कच्चं तेल युद्धाच्या सुरुवातीला ७० डॉलर प्रति बॅरल इतक्या दराने विकलं जात होतं ते आता २३ मार्चला ११३.७५ डॉलर प्रति बॅरल इतक्या दराने विक्री होत आहे. Crude Oil Could Touch 135 Dollars Supply Disruptions Raise Inflation Worries Worldwide.गेल्या ३० दिवसात कच्च्या तेलाच्या दरात जी वाढ झालीय त्यामुळे एकूणच जागतिक पुरवठा साखळीवर परिणाम झालाय. या संकटाचं केंद्र होर्मुझची सामुद्रधुनी आहे. हा जलमार्ग जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या व्यापाराचा कणा मानला जातो. सध्या लष्करी हालचाली आणि तणाव यामुळे होर्मुझमधून होणारी कच्च्या तेलासह इतर मालाची वाहतूक थांबली आहे. जगभरातला पुरवठा थांबल्यानं दरही भडकले आहेत..PM Modi speech Lok Sabha : होर्मुझमध्ये अडथळा कधीच...; लोकसभेत मोदींनी दिला स्पष्ट इशारा.पुरवठ्याचा परिणाम फक्त वाहतुकीपुरता मर्यादीत नाहीय तर तेलाचं उत्पादन करणाऱ्या प्रमुख देशांमध्येही गंभीर स्थिती निर्माण झालीय. इराणकडून करण्यात आलेल्या हल्ल्यांमुळे कतारमधील ऊर्जा सुविधांचं प्रचंड नुकसान झालं आहे. कतारच्या लिक्विफाइड नॅचरल गॅस निर्यातीच्या क्षमतेत १७ टक्के घसरण झालीय. तर इराकमध्येही परदेशी कंपन्यांनी त्यांच्या प्रकल्पामध्ये आणीबाणी घोषित केलीय. जी कंपनी एकेकाळी ३३ लाख बॅरल प्रतिदिन इतकं उत्पादन करत होती तिथं केवळ ९ लाख बॅरल प्रतिदिन उत्पादन होत आहे..जागतिक बाजारात युद्धामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. पुरवठ्याचं संकट निर्माण झालं असून त्याच्या झळा भारतीय बाजारालाही बसत आहेत. सोमवारी अमेरिकेचे वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ३.२० डॉलरच्या वाढीसह १०१.४३ डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचलं आहे. तर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजवरही कच्च्या तेलाचे दर जवळपास चार टक्क्यांनी वाढले आहेत..गोल्डमॅन सॅक्स या कंपनीने २०२६ साठी कच्च्या तेलाचा सरासरी दर ७७ डॉलर प्रति बॅरलवरून आता ८५ डॉलर प्रति बॅरल इतका केला आहे. इतकंच नाही तर मार्च, एप्रिल महिन्यासाठी हा सरासरी अंदाज ११० डॉलर इतका केलाय. जर पुरवठा आणखी काही काळ सुरळीत सुरू झाला नाही तर एकूण तेल उत्पादनात २० लाख बॅरल प्रतिदिन इतकी घसऱण होऊ शकते. त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमती १३५ डॉलर प्रति बॅरल इतक्या विक्रमी पातळीवर पोहोचण्याची भीती व्यक्त केली जातेय.