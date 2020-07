खरंच! कोलकाता ते लंडन धावायची बस, 8 हजार किमी असायचा प्रवास

नवी दिल्ली - भारतातून इंग्लंडला विमानाने किंवा समुद्रमार्गे प्रवास केला असं कोणी सांगितलं तर यात नवल वाटण्यासारखं काहीच नाही. पण हाच प्रवास जर एका बसमधून केला जायचा आणि अशी बस सेवाही सुरू होती असं सांगितलं तर एखाद्याला वेड्यात काढाल. पण हे खरं आहे. एक काळ होता जेव्हा भारतातून लंडनला बस जायची. पृथ्वीचा व्यास 12 हजार 742 किमी इतका आहे. तर कोलकाता ते लंडन हे अंतर 7 हजार 957 किमी. म्हणजेच पृथ्वीला अर्ध्यापेक्षा जास्त फेरी ही बस मारत होती.

अल्बर्ट असं नाव असलेली बस पहिल्यांदा लंडनमधून 15 एप्रिल 1957 ला निघाली होती. भारतात कोलकात्यात ही बस प्रवाशांना घेऊन 5 जून 1957 ला पोहोचली. जवळपास 45 दिवसांचा हा प्रवास होता. सोशल मीडियावर सध्या या बसचे आणि तिकिटाचे फोटो व्हायरल होत आहेत.

I wish, I could board this bus. Amazed to know the bus service from Calcutta to London in 1950s and 60s. Around 50 day travel via West Pakistan, Afghanistan, Iran, Turkey, Bulgaria, Yugoslavia, Austria, West Germany, Belgium and England. pic.twitter.com/Ot5fGKhbhI

