पाकिस्तानचे दोन तुकडे, बलुचिस्तान स्वतंत्र देश घोषित, नेमकी कुणी केलीये घोषणा?

पाकिस्तानातील बलुचिस्तान पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. सोशल मीडियावर सध्या एक पत्र मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून, त्यामध्ये 'रिपब्लिक ऑफ बलुचिस्तान' या नावानं बलुंचिस्ताननं स्वतःला स्वतंत्र देश घोषित केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या दाव्यामुळे पाकिस्तानमध्ये खळबळ उडाली असली, तरी अद्याप याला कोणताही अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही..व्हायरल होत असलेल्या पत्रानुसार, बलुचिस्तानच्या सैन्यानं या प्रदेशातील सुमारे ८५ टक्के भागावर नियंत्रण मिळवल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच स्वतंत्र ध्वज, राष्ट्रगीत, नवीन चलन आणि स्वतंत्र प्रशासकीय व्यवस्था लागू करण्यात आल्याचंही या पत्रात म्हटलं आहे. याशिवाय खनिजसंपत्ती, नैसर्गिक वायू आणि कोळशाच्या खाणींवरही नव्या प्रशासनाचे नियंत्रण असल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे..Taliban Airstrike Pakistan : पाकिस्तानमध्ये घुसून तालिबानकडून हवाई हल्ला?; अनेक दहशतवादी मारल्याचा अफगाणकडून दावा, सीमावाद उफाळला.याच पत्रात पाकिस्तानच्या सुरक्षा यंत्रणांतील काही अधिकाऱ्यांनी राजीनामे देत बलुचिस्तानला पाठिंबा दिल्याचाही दावा करण्यात आला आहे. मात्र, या सर्व दाव्यांची स्वतंत्रपणे पडताळणी झालेली नाही. बलुचिस्तानमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून असंतोषाचे वातावरण आहे. स्थानिकांकडून पाकिस्तान सरकारविरोधात वेळोवेळी आंदोलन करण्यात आलं असून, लष्कर आणि सरकारविरोधात घोषणाबाजीही झाली आहे. त्यामुळे या भागातील परिस्थिती आधीपासूनच संवेदनशील मानली जाते..Karachi Attack: कराचीत दहशतवादी हल्ला, पण पाकिस्तानचा निशाणा भारतावर; कोणताही पुरावा नसताना ठरवले जबाबदार.दरम्यान, गेल्या काही महिन्यांत बलुचिस्तानमध्ये हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. बलुच बंडखोर गट आणि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) या संघटनांकडून सुरक्षा दलांवर हल्ले होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानच्या लष्कराने मोठी कारवाई करत अनेक दहशतवाद्यांना ठार केल्याचा दावा केलाय. मात्र, सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्य घोषणेची कोणत्याही अधिकृत सरकारी यंत्रणेनं किंवा आंतरराष्ट्रीय संस्थेने पुष्टी केलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.