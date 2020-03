दलजीतची इव्हान्काला 'ऑफर'; तर मनोज वाजपेयी पडले हॉलिवूडवर भारी!

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या इतकीच त्यांची मुलगी इव्हान्का ट्रम्प भारतामध्ये लोकप्रिय आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यापेक्षा इव्हान्काच्या फॅन फॉलोअर्सची संख्या काकणभर जास्त असून दिवसेंदिवस त्यात भर पडत आहे.

गेल्या आठवड्यात डोनाल्ड ट्रम्प आपल्या कुटुंबीय आणि अमेरिका प्रशासनातील काही महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांसोबत भारत दौऱ्यावर आले होते. दोन दिवसीय दौरा संपवून ते मायदेशी परतले असले तरी सोशल मीडियावर डोनाल्ट ट्रम्प आणि इव्हान्का यांची जोरदार चर्चा सुरू आहे. भारतीयांनी बनवलेले मीम्स इव्हान्काला इतके आवडले की, तिने आपल्या ट्विटर अकाउंटवरून ते मीम्स शेअर केले आहेत.

पंजाबी गायक आणि बॉलिवूड अभिनेता दलजित दोसांझ सोबतचा असाच एक मीम्सचा फोटो सर्वाधिक चर्चिला गेला आहे. इव्हान्का ताजमहाल दाखव म्हणून मागे लागली होती, म्हणून मी तिला ताजमहाल दाखविण्यासाठी घेऊन आलो, अशा आशयाचं ट्विट दलजीतने केले होते.

Thank you for taking me to the spectacular Taj Mahal, @diljitdosanjh!

It was an experience I will never forget! https://t.co/VgqFuYBRIg

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) March 1, 2020