Donald Trump Defamation Case: निवडणुकीपूर्वीच ट्रम्प यांना मोठा झटका! मानहानीच्या खटल्यात लेखिकेला ६९२ कोटी रुपये देण्याचे आदेश

Donald Trump defamation case: लैंगिक शोषण आणि अब्रुनुकसानीच्या एका प्रकरणात शुक्रवारी मॅनहॅटन कोर्टानं अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरोधात निकाल दिला आहे. ट्रम्प हे याच वर्षी होणाऱ्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील उमेदवार आहेत.

कोर्टाच्या आदेशानुसार ट्रम्प यांना लेखिका ई. जीन कॅरोल यांना अब्रुनुकसानीबद्दल ८३.३ मिलियन डॉलर (६९२ कोटी) रुपये द्यावे लागणार आहेत. (donald trump defamation case big blow to him before general election ordered to pay Rs 692 crore to author)