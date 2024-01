Manoj Jarange: आंदोलन संपलं आता पुढे काय? जरांगेंनी स्पष्ट केली पुढची दिशा

मुंबई : मराठा आरक्षणविषयक सर्व मागण्या पूर्ण झाल्यानंतर मनोज जरागेंचं आंदोलन आज अखेर संपलं. पण आता पुढे काय याबाबतची दिशाही जरांगेंनी स्पष्ट केली आहे. विजयी सभेत बोलताना त्यांनी आपली पुढची भूमिका मांडली. (maratha reservation movement is over what next manoj jarange explained next plan)