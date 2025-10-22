Donald Trump : डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये साजरी केली दिवाळी; पंतप्रधान मोदींशी व्यापाराबाबत चर्चा झाल्याचा केला दावा

Summary1️⃣ डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये दिवाळी साजरी करत भारतीय समुदायाला शुभेच्छा दिल्या.2️⃣ त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी व्यापार आणि प्रादेशिक शांततेबाबत चर्चा झाल्याचा दावा केला.3️⃣ ट्रम्प म्हणाले की भारत आणि पाकिस्तानमध्ये सध्या युद्ध नाही, ही चांगली गोष्ट आहे..अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये दिवे लावून दिवाळी साजरी केली. अमेरिकेतील भारतीयांना संबोधित करताना ट्रम्प म्हणाले, "भारतातील लोकांना दिवाळीच्या शुभेच्छा. मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी फोनवर बोललो. ही एक अद्भुत चर्चा होती. आम्ही व्यापार आणि अनेक गोष्टींवर चर्चा केली पंतप्रधान मोग त्यांना या विषयात खूप रस आहे.".ट्रम्प म्हणाले की, संभाषणात प्रादेशिक शांततेचा मुद्दा देखील उपस्थित झाला. ते म्हणाले, "आम्ही काही काळापूर्वी भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्ध टाळण्याबद्दल बोललो होतो. मला वाटते की व्यापाराच्या मुद्द्यामुळे मला यावर चर्चा करण्याची संधी मिळाली. आज, भारत आणि पाकिस्तानमध्ये कोणतेही युद्ध नाही आणि ती खूप चांगली गोष्ट आहे."भारत भविष्यात मोठ्या प्रमाणात रशियन तेल खरेदी करणार नाही, याचाही पुनरुच्चार त्यांनी यावेळी केला.भारताकडून दुजोरा नाहीभारताने ट्रम्प यांच्या ताज्या दाव्यांना दुजोरा दिलेला नाही. भारत रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाही, असे आश्वासन पंतप्रधान मोदींनी दिल्याचा दावा ट्रम्प यांनी आठवड्यापूर्वी केला होता. ट्रम्प यांनी युक्रेन युद्धावरून रशियाला एकाकी पाडण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांमध्ये हे एक "मोठे पाऊल" असल्याचे वर्णन केले होते.पण त्यावेळी भारताने हे विधान पूर्णपणे नाकारले होते. परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) स्पष्टपणे म्हटले आहे की, "काल दोन्ही नेत्यांमध्ये कोणताही फोन कॉल झाला नाही.".Donald Trump : डोनाल्ड ट्रम्प यांचा भारतावर टॅरिफ वाढविण्याचा पुन्हा इशारा; म्हणाले- पंतप्रधान मोदींनी आश्वासन दिलंय पण....दिवाळीच्या दिल्या शुभेच्छावॉशिंग्टनहून जारी केलेल्या निवेदनात डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, "आज, मी प्रकाशाचा सण दिवाळी साजरी करणाऱ्या सर्व अमेरिकन लोकांना माझ्या शुभेच्छा देतो."ते म्हणाले की, दिवाळी हा केवळ एक सण नाही तर अंधारावर प्रकाशाच्या विजयाचे प्रतीक आहे. तो आपल्याला नेहमीच आठवण करून देतो की वाईटावर चांगल्याचा विजय होतो..ट्रम्प म्हणाले की, ही वेळ कुटुंब आणि मित्रांना एकत्र आणण्याची आहे. "दिवाळी हा असा सण आहे जेव्हा लोक त्यांची घरे रोषणाई करतात, एकत्र साजरे करतात आणि नवीन आशा आणि उर्जेने जीवन सुरू करतात." .चीनवर १५५% पर्यंत टॅरिफएएनआय या वृत्तसंस्थेने विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ट्रम्प म्हणाले की, १ नोव्हेंबरपासून चीनवर १५५% पर्यंत कर लादले जातील. अशा मोठ्या करांमुळे चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर दबाव येईल, असे ते म्हणाले..FAQs 1️⃣ ट्रम्प यांनी दिवाळी कुठे साजरी केली? 👉 व्हाईट हाऊसमध्ये ट्रम्प यांनी दिवाळी साजरी केली.2️⃣ त्यांनी पंतप्रधान मोदींशी कोणत्या विषयावर चर्चा केल्याचा दावा केला? 👉 व्यापार, प्रादेशिक शांतता आणि रशियन तेल खरेदीबाबत चर्चा झाल्याचा दावा त्यांनी केला.3️⃣ भारताने ट्रम्प यांच्या दाव्याला मान्यता दिली का? 👉 नाही, भारताने असा कोणताही कॉल किंवा आश्वासन झाल्याचे नाकारले आहे.4️⃣ ट्रम्प यांनी चीनबाबत काय जाहीर केले? 👉 त्यांनी चीनवर १ नोव्हेंबरपासून १५५% पर्यंत आयात कर लावण्याची घोषणा केली.5️⃣ ट्रम्प यांच्या मते दिवाळीचा अर्थ काय आहे? 👉 अंधारावर प्रकाश आणि वाईटावर चांगल्याचा विजय हे दिवाळीचे प्रतीक आहे.6️⃣ भारत आणि पाकिस्तानबाबत ट्रम्प काय म्हणाले? 👉 सध्या भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्ध नाही, ही खूप चांगली बाब असल्याचे त्यांनी म्हटले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.