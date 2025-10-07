Donald Trump Tariff Policy : डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पुन्हा टॅरिफ बॉम्ब, आता 'या' क्षेत्राला केले लक्ष्य; १ नोव्हेंबरपासून जगभरात होणार लागू

Summary फर्निचर, कॅबिनेट, व्हॅनिटीज, लाकूड यांसारख्या वस्तूंवरील शुल्क २५% ते ५०% पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. यापूर्वीच स्टील, अॅल्युमिनियम, तांबे, ऑटोमोबाईल्स आणि पार्ट्सवरही २५%-५०% टॅरिफ वाढवण्यात आले होते.भारतासह अनेक देशांवर १०%-४०% पर्यंत अतिरिक्त देश-विशिष्ट शुल्क लादले गेले आहे, “लिबरेशन डे टॅरिफ” योजनेअंतर्गत..अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा जगातील अनेक देशांवर टॅरिफ बॉम्ब टाकला आहे. यावेळी त्यांनी मध्यम आणि अवजड ट्रक क्षेत्राला लक्ष्य केले आहे. ट्रम्प यांच्या मते, हा नवीन टॅरिफ १ नोव्हेंबरपासून जगभरात लागू केला जाईल. ट्रम्प यांच्या आदेशानुसार, अमेरिका परदेशातून आयात केलेल्या सर्व मध्यम आणि अवजड ट्रकवर २५ टक्के टॅरिफ लादेल. त्यांनी ट्रुथ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर म्हटले आहे की १ नोव्हेंबर २०२५ पासून इतर देशांमधून अमेरिकेत आयात केलेल्या सर्व मध्यम आणि जड ट्रक्सवर २५ टक्के टॅरिफ लादले जाईल..या उत्पादनांवर देखील टॅरिफ मुख्य नवीन टॅरिफमध्ये कोणत्याही ब्रँडेड किंवा पेटंट केलेल्या औषध उत्पादनावर १००% जास्त टॅरिफ समाविष्ट आहे. तथापि, देशांतर्गत उत्पादित प्लंबिंग कंपन्यांना या टॅरिफमधून सूट देण्यात आली आहे. अमेरिकन ग्राहकांना आणि व्यवसायांना घरगुती आणि औद्योगिक वस्तूंवर जास्त खर्च सहन करावा लागेल, ज्यामध्ये सॉफ्टवुड लाकूड (१०%), फर्निचर (२५%), आणि स्वयंपाकघरातील कॅबिनेट आणि बाथरूम व्हॅनिटीज (२५%) यांच्या आयातीवरील नवीन शुल्क समाविष्ट आहे, जे ५०% पर्यंत पोहोचले आहे. याव्यतिरिक्त, प्रशासनाने यापूर्वी स्टील, अॅल्युमिनियम आणि तांब्यावरील शुल्क ५०% पर्यंत वाढवले होते आणि २०२५ पासून आयात केलेल्या ऑटोमोबाईल्स आणि ऑटो पार्ट्सवर २५% शुल्क लादले होते, ज्यामुळे जागतिक व्यापार आणखी विस्कळीत झाला..US Tariff News: डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पुन्हा मोठा धक्का! अमेरिकेबाहेरील चित्रपटांवर १००% टॅरिफ लादला, भारतावर काय परिणाम होणार?.भारतासह अनेक देशांवर जास्त टॅरिफ प्रशासनाने व्यापक शुल्क देखील लागू केले आहे. १० टक्के सार्वत्रिक बेसलाइन शुल्क, ज्याला "लिबरेशन डे" शुल्क म्हणून संबोधले जाते (एप्रिल २०२५ पासून प्रभावी), गैर-प्रतिबंधित देशांमधून येणाऱ्या बहुतेक वस्तूंवर लादले जाते. बेसलाइन दराव्यतिरिक्त अतिरिक्त देश-विशिष्ट शुल्क लादले गेले होते, ज्या देशांमध्ये युनायटेड स्टेट्सचा सर्वात मोठा व्यापाराची तूट आहे त्यांच्यासाठी १० टक्के ते ४० टक्क्यांपेक्षा पर्यंत टॅरिफ लादण्यात आले आहे..FAQ प्र.१: ट्रम्प यांनी नवीन टॅरिफ कधीपासून लागू केले आहेत? ➡️ हे टॅरिफ १ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू होणार आहेत.प्र.२: कोणत्या क्षेत्रावर सर्वाधिक परिणाम होईल? ➡️ मध्यम आणि जड ट्रक उद्योग, तसेच फर्निचर आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित होतील.प्र.३: औषध उद्योगावर काय परिणाम होईल? ➡️ ब्रँडेड आणि पेटंट औषधांवर १००% टॅरिफ वाढल्याने आयातीत औषधे महाग होणार आहेत.प्र.४: कोणत्या वस्तूंवर सूट दिली गेली आहे? ➡️ अमेरिकन प्लंबिंग कंपन्यांना टॅरिफमधून सूट दिली आहे.प्र.५: हे टॅरिफ भारतावर कसे परिणाम करतील? ➡️ भारतावर १०% ते ४०% अतिरिक्त देश-विशिष्ट टॅरिफ लागू होणार असल्याने निर्यात खर्च वाढेल.प्र.६: “लिबरेशन डे” टॅरिफ म्हणजे काय? ➡️ हे एक १०% सार्वत्रिक बेसलाइन टॅरिफ आहे जे एप्रिल २०२५ पासून बहुतेक आयातींवर लागू झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.