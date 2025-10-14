भारत महान देश, माझा मित्र तिथं टॉपचा नेता; शरीफ यांच्यासमोर ट्रम्पकडून PM मोदींचं कौतुक

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोमवारी इजिप्तमध्ये गाझातील शांतीसंदर्भात आयोजित परिषदेत भारत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं कौतुक केलं. ट्रम्प म्हणाले की, भारत आणि पाकिस्तान आता खूप चांगले एकत्र राहतील. यावेळी व्यासपीठावर मागे उभा असलेल्या पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शाहबाज शरीफ यांच्याकडे वळून हो ना? असंही ट्रम्प यांनी विचारलं. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी मान हलवून होकार दिला. या कार्यक्रमात ट्रम्प यांच्या विधानांमुळे हलकं फुलकं वातावरण होतं. सोशल मीडियावरही याचे व्हिडीओ व्हायरल होत आहेत. .डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटलं की,"भारत एक महान देश आहे. त्याच्या सर्वोच्च स्थानी माझे एक चांगले मित्र आहेत. त्यांनी जबरदस्त असं काम केलंय. मला वाटतं की पाकिस्तान आणि भारत सोबत चांगले राहतील." पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही ट्रम्प यांच्या गाझातील शस्त्रसंधीसाठीच्या प्रयत्नांचं कौतुक केलं. गेल्या दोन वर्षांपासून हमासने ओलीस ठेवलेल्या शेवटच्या २० जणांची सुटका करण्यात आल्याचंही मोदी म्हणाले..RSSच्या शाखेत लैंगिक शोषण, माझं आयुष्य हाच पुरावा; २६ वर्षीय सॉफ्टवेअर इंजिनिअरनं स्वत:ला संपवलं.ट्रम्प हे इजिप्तचे राष्ट्रपती अब्देल फताह अलसीसी यांच्यासोबत संयुक्तरित्या गाझा शांती शिखर परिषदेचे अध्यक्ष आहेत. पाकिस्तानी लष्कराच्या नेतृत्वाचं कौतुक ट्रम्प यांनी केलं. ते म्हणाले की, देशात शांततेसाठी चांगल्या मित्रांसोबत चांगलं काम करणं महत्त्वाचं आहे. शाहबाज शरीफ यांच्याकडे इशारा करताना हे शक्य करण्यासाठी ते मदत करील असं म्हणत हो ना? असा प्रश्नही ट्रम्प यांनी विचारला..दरम्यान, शाहबाज शरीफ यांनी शिखर परिषदेत भाषण करताना भारत पाकिस्तान युद्ध रोखण्याचं श्रेय ट्रम्प यांना दिलं. ते म्हणाले की, जर ट्र्मप यांनी त्यांच्या टीमसह त्या चार दिवसात हस्तक्षेप केला नसता तर दोन्ही देशांमध्ये कुणी कल्पनाही करणार नाही असं युद्ध झालं असतं. काय झालं हे सांगण्यासाठीही कुणी उरलं नसंत. ट्रम्प यांना युद्ध रोखण्याचं श्रेय शाहबाज शरीफ देत असल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.