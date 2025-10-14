ग्लोबल

भारत महान देश, माझा मित्र तिथं टॉपचा नेता; शरीफ यांच्यासमोर ट्रम्पकडून PM मोदींचं कौतुक

Donald Trump : डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा भारत-पाकिस्तान युद्ध थांबवल्याचा दावा करताना आता दोन्ही देश सोबत एकत्र चांगले राहतील असं म्हटलंय. तसंच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचंही कौतुक केलंय.
सूरज यादव
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोमवारी इजिप्तमध्ये गाझातील शांतीसंदर्भात आयोजित परिषदेत भारत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं कौतुक केलं. ट्रम्प म्हणाले की, भारत आणि पाकिस्तान आता खूप चांगले एकत्र राहतील. यावेळी व्यासपीठावर मागे उभा असलेल्या पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शाहबाज शरीफ यांच्याकडे वळून हो ना? असंही ट्रम्प यांनी विचारलं. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी मान हलवून होकार दिला. या कार्यक्रमात ट्रम्प यांच्या विधानांमुळे हलकं फुलकं वातावरण होतं. सोशल मीडियावरही याचे व्हिडीओ व्हायरल होत आहेत.

