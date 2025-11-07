Donald Trump : डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदींचे पुन्हा केले कौतुक, पुढील वर्षी भारत दौऱ्यावर येण्याचे दिले संकेत

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे कौतुक केले आहे आणि त्यांना "महान व्यक्तिमत्त्व" आणि ते आपले मित्र असल्याचे म्हटले आहे. यांनी दोन्ही देशांमधील व्यापार संबंध मजबूत करण्यासाठी पुढील वर्षी भारताला भेट देऊ शकतात असे संकेत दिले. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी व्हाईट हाऊसमध्ये पत्रकारांशी बोलताना हे विधान केले. पंतप्रधान मोदींशी त्यांची चांगली चर्चा सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले..ट्रम्प म्हणाले, " पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आता रशियाकडून जास्त तेल खरेदी करत नाहीत. ते आमचे मित्र आहेत आणि आम्ही चर्चा करत असतो.. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एक महान व्यक्तिमत्व आहेत. त्यांना मी भारतात यावे असे वाटते. आम्ही तिथे जाण्याचा विचार करू." पत्रकारांनी थेट विचारले की ते पुढच्या वर्षी भारताला भेट देण्याचा विचार करत आहेत का, तेव्हा ट्रम्प म्हणाले, "हो, कदाचित." ट्रम्प यांनी गुरुवारीही पंतप्रधान मोदींचे कौतुक केले आणि भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्धबंदीसाठी मध्यस्थी केल्याचे श्रेय घेतले. ट्रम्प म्हणाले की त्यांनी जगभरातील सुमारे आठ युद्धे थांबवली आहेत..Zohran Mamdani : ट्रम्प यांच्या नाकावर टिच्चून भारतीय वंशाची व्यक्ती बनली महापौर, न्यूयॉर्कमध्ये बसला धक्का; कोण आहेत जोहरान ममदानी?.न्यू यॉर्क टाईम्सने गेल्या ऑगस्टमध्ये वृत्त दिले होते की या वर्षाच्या अखेरीस होणाऱ्या क्वाड शिखर परिषदेसाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आता भारताला भेट देण्याचा विचार करत नाहीत. अमेरिकेने मोठ्या प्रमाणात टॅरिफ लादल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर, आता ट्रम्प यांनी स्वतः भारत भेटीचे संकेत दिले आहेत. .भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार चर्चा सुरू असताना या हे वक्तव्य आले आहे.अमेरिकेने अतिरिक्त २५ टक्के कर लादल्यानंतर या चर्चा होत आहेत. भारताने रशियन तेलाच्या सततच्या खरेदीला प्रतिसाद म्हणून हे पाऊल उचलण्यात आले. .FAQs प्र. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मोदींबद्दल काय म्हटले? 👉 त्यांनी मोदींना “महान व्यक्तिमत्त्व” आणि “आपला मित्र” म्हटले.प्र. ट्रम्प भारतात कधी येऊ शकतात? 👉 त्यांनी पुढील वर्षी भारत दौऱ्याचे संकेत दिले.प्र. या भेटीचा उद्देश काय आहे? 👉 भारत-अमेरिका व्यापार संबंध अधिक मजबूत करणे.प्र. ट्रम्प यांनी भारत-पाकिस्तानबद्दल काय म्हटले? 👉 त्यांनी युद्धबंदीसाठी मध्यस्थी केल्याचे श्रेय घेतले.प्र. अमेरिकेने भारतावर कोणता कर लादला आहे? 👉 अमेरिकेने २५% अतिरिक्त कर लादला आहे.प्र. भारताने रशियाकडून काय खरेदी कमी केली आहे? 👉 ट्रम्प यांच्या म्हणण्यानुसार, भारताने रशियन तेलाची खरेदी कमी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.