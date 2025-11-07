ग्लोबल

Donald Trump : डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदींचे पुन्हा केले कौतुक, पुढील वर्षी भारत दौऱ्यावर येण्याचे दिले संकेत

Trump Praises Modi : भारत-अमेरिका व्यापार संबंध मजबूत करण्यासाठी भेट होऊ शकते. ट्रम्प यांनी भारत-पाकिस्तान युद्धबंदीमध्ये आपली भूमिका असल्याचे सांगितले. अमेरिकेने भारतावर २५% अतिरिक्त कर लादल्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये चर्चा सुरू आहेत.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे कौतुक केले आहे आणि त्यांना "महान व्यक्तिमत्त्व" आणि ते आपले मित्र असल्याचे म्हटले आहे. यांनी दोन्ही देशांमधील व्यापार संबंध मजबूत करण्यासाठी पुढील वर्षी भारताला भेट देऊ शकतात असे संकेत दिले. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी व्हाईट हाऊसमध्ये पत्रकारांशी बोलताना हे विधान केले. पंतप्रधान मोदींशी त्यांची चांगली चर्चा सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

