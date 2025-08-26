Donald Trump : माझ्यामुळेच भारत अन् पाकिस्तानचे अणुयुद्ध टळले; डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा दावा

Summaryडोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला की त्यांनी भारत–पाकिस्तानमधील अणुयुद्ध काही तासांवर असताना थांबवले.त्यांनी सांगितले की इराणच्या अणुतळांवर अमेरिकेने यशस्वी बॉम्बहल्ला केला होता.युक्रेन युद्धाबाबत ते म्हणाले की अमेरिका आता युक्रेनऐवजी नाटोशी व्यवहार करते आणि युद्ध संपवणे त्यांचे ध्येय आहे..अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला की त्यांनी भारत आणि पाकिस्तानमधील अणुयुद्ध रोखले आहे. सोमवारी व्हाईट हाऊसमध्ये पत्रकार परिषद घेतली. यादरम्यान त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर भाष्य केले. ते म्हणाले की मी 'हुकूमशहा' नाही तर 'खूप बुद्धिमान' व्यक्ती आहे. ट्रम्प यांनी ट्रम्प यांनी असेही म्हटले की त्यांनी इराणच्या अणु तळांवर बॉम्बस्फोट करण्याची यशस्वी कारवाई केली होती. .डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले, "भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्ध ' निर्णायक पातळीवर' पोहोचले होते. हे युद्ध अणुयुद्धाचे रूप घेऊ शकले असते. या दरम्यान सात जेट विमाने पाडण्यात आली आणि ते थांबवण्यासाठी त्यांच्याकडे फक्त काही तास होते. मी हे युद्ध थांबवले..पुढे बोलताना डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की इराणच्या अणु तळावर बॉम्बहल्ला करणे ही 'दोषरहित कारवाई' होती. या कारवाईत ५२ टँक आणि अनेक एफ-२२ आणि बी-२ बॉम्बर विमाने वापरली गेली. ट्रम्प असेही म्हणाले की त्यांनी टॅरिफद्वारे युद्धे थांबवली. ते म्हणाले की टॅरिफची ताकद कोणालाही माहित नाही. या धोरणातून अब्जावधी डॉलर्सचा महसूल मिळत आहे..युक्रेन युद्ध आणि नाटोशी संबंध रशिया-युक्रेन युद्धावर ट्रम्प म्हणाले, "अमेरिका आता युक्रेनवर पैसे खर्च करत नाही. आम्ही युक्रेनशी नाही तर नाटोशी व्यवहार करतो. आम्हाला युद्ध संपवायचे आहे आणि या संदर्भात व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी बोललो आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध रोखणे माझ्यासाठी सर्वात सोपे काम होते, पण आता ते गुंतागुंतीचे होत चालले आहे.".ट्रम्प म्हणाले की त्यांना अण्वस्त्र निःशस्त्रीकरण हवे आहे आणि पुतिन यांच्याशी अण्वस्त्र क्षेपणास्त्रांबद्दलही बोलले आहे. युक्रेनच्या सुरक्षेच्या हमीबद्दल ट्रम्प म्हणाले की मी अद्याप त्याच्या प्रक्रियांवर चर्चा केलेली नाही, परंतु मला वाटते की ते यावर उपाय शोधतील. ते म्हणाले की आम्ही नाटोला क्षेपणास्त्रे देतो आणि ते ती युक्रेनला देतात. आम्ही आता युक्रेनवर पैसे गमावत नाही, तर कमाई करत आहोत. .FAQsप्र.१: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कोणता मोठा दावा केला?➡️ ट्रम्प म्हणाले की त्यांनी भारत–पाकिस्तानचे अणुयुद्ध रोखले.प्र.२: इराण संदर्भात ट्रम्प काय म्हणाले? ➡️ त्यांनी इराणच्या अणुतळांवर अमेरिकेने यशस्वी बॉम्बहल्ला केल्याचा दावा केला.प्र.३: युक्रेन युद्धाबाबत त्यांची भूमिका काय होती?➡️ त्यांनी स्पष्ट केले की अमेरिका आता युक्रेनवर पैसे खर्च करत नाही, तर नाटोमार्फत व्यवहार करते.प्र.४: ट्रम्प यांनी अण्वस्त्र निःशस्त्रीकरणाबाबत काय म्हटले?➡️ त्यांनी पुतिन यांच्याशी अण्वस्त्र क्षेपणास्त्रांबाबत चर्चा केली असल्याचे सांगितले.प्र.५: टॅरिफ धोरणाबाबत ट्रम्प काय म्हणाले?➡️ त्यांनी सांगितले की टॅरिफच्या माध्यमातून त्यांनी युद्धे थांबवली आणि अमेरिकेला अब्जावधी डॉलर्सचा महसूल मिळवून दिला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.