Donald Trump ultimatum : ट्रम्प यांचा हमासला ४८ तासांचा अल्टिमेटम! ; म्हणाले, ‘’आता जर ऐकलं नाहीतर...’’

Donald Trump’s 48-Hour Ultimatum to Hamas :अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गाझा शांतता योजनेवर करार करण्यासाठी हमासला ४८ तासांचा अल्टिमेटम दिला आहे. ट्रम्प यांनी हमासला जर त्यांनी सहमती नाकारली तर कठोर शिक्षा भोगायला तयार राहण्याची धमकीही दिली आहे.
ट्रम्प यांनी सांगितले की हमासने ७ ऑक्टोबर रोजी महिला आणि मुलांची कत्तल केली... प्रत्युत्तरादाखल २५ हजारांहून अधिक हमास दहशतवादी मारले गेले आहेत. इस्रायली सैन्याने उर्वरित दहशतवादी घेरले आहेत. फक्त "ते (इस्रायल) आता माझ्या आदेशाची वाट पाहत आहेत. उर्वरित हमास सदस्य कुठे लपले आहेत... आम्हाला सर्व काही माहीत आहे. तुम्हाला शिकारीसारखं शोधून मारलं जाईल.''
गाझा शांतता योजनेला अद्याप सहमती न दिल्याबद्दल ट्रम्प हमासवर संतापले आहेत. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की जर हमास रविवारी संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत गाझा पट्टीसाठी प्रस्तावित शांतता कराराला सहमत झाला नाही तर हमासच्या दहशतवादी गटाला अधिक हल्ल्यांना सामोरे जावे लागेल. "रविवारी संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत हमाससोबत करार झाला पाहिजे," ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले आहे, की "प्रत्येक देशाने यावर स्वाक्षरी केली आहे!"
याशिवाय ट्रम्प यांनी या करारापर्यंत पोहोचण्यास झालेल्या विलंबासाठी हमासला जबाबदार धरले आहे. ते म्हणाले की जर कराराची ही शेवटची संधी अयशस्वी ठरली तर हमासला पूर्वी कधीही न झालेल्या विनाशाला सामोरे जावे लागेल.
याशिवाय ट्रम्प म्हणाले, "मी सर्व निष्पाप पॅलेस्टिनींना तत्काळ या संभाव्य प्राणघातक झोनमधून बाहेर पडून गाझाच्या सुरक्षित भागात स्थलांतरित करण्याचे आवाहन करत आहे. सर्वांची चांगली काळजी घेतली जाईल. तथापि, हमाससाठी सुदैवाने, त्यांना शेवटची संधी दिली जात आहे! मध्य पूर्व आणि त्यापलीकडे असलेल्या महान, शक्तिशाली आणि अतिशय समृद्ध राष्ट्रांनी अमेरिकेच्या सहकार्याने इस्रायलसह 3 हजार वर्षांनंतर मध्य पूर्वेत शांतता प्रस्थापित करण्यास सहमती दर्शविली आहे. हा करार हमासच्या उर्वरित सर्व सदस्यांचे जीव देखील वाचवू शकतो! दस्तऐवजाचे तपशील जगाला माहिती आहेत आणि हे सर्वांसाठी खूप चांगले आहे! आम्ही मध्य पूर्वेत शांतता आणू."
