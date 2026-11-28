दरम्यान झुकरबर्ग यांनी लसींबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करताना लसींचे एकूण फायदे हे संभाकोविड लसीच्या साइड इफेक्ट्सबाबत मेटाचे सीईओ मार्क झुकरबर्ग यांनी केलेल्या दाव्यावर एलॉन मस्क यांनी प्रतिक्रिया दिलीय. मस्क यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर एक पोस्ट शेअर करत मार्क झुकरबर्ग यांच्या विधानाला सहमती दर्शवलीय. मस्क यांच्या या प्रतिक्रियेमुळे कोविड लसीच्या साइड इफेक्ट्सवरून सुरू असलेली चर्चा पुन्हा चर्चेत आली आहे. शनिवारी २८ नोव्हेंबर रोजी एलॉन मस्क यांनी ट्विटरवर मार्क जकरबर्ग यांच्या जुन्या मुलाखतीचा व्हिडिओ रिपोस्ट केला. .मस्क यांनी पोस्टवर त्यांनी Yup म्हणजेच होय असं लिहिलं. हा व्हिडिओ जकरबर्ग यांनी जो रोगन यांच्या पॉडकास्टमध्ये केलेल्या विधानाशी संबंधित आहे. सायर जी नावाच्या एका युजरने हा व्हिडिओ पोस्ट केला होता. त्यात कोविड लसीच्या संभाव्य दुष्परिणामांबाबतची माहिती हटवण्यासाठी मेटावर दबाव आणल्याचा दावा करण्यात आला होता..समुद्राच्या तळाशी फ्रिज-वॉशिंग मशीनचा ढीग! जहाजाचा शोध घेताना शास्त्रज्ञांना दिसले धक्कादायक दृश्य.मार्क झुकरबर्ग यांनी २०२५ मध्ये द जो रोगन एक्सपीरियन्स या पॉडकास्टमध्ये कोविडच्या काळातील कंटेंट मॉडरेशनबाबत चर्चा केली होती. त्यांच्या म्हणण्यानुसार कोविड लसीकरण मोहीम राबवली जात असताना अमेरिकेतील बायडेन प्रशासनाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर दबाव आणला होता. लसीचे संभाव्य साइड इफेक्ट्स सांगणारा मजकूरही हटवण्यास सांगितल्याचा आरोप त्यांनी केला होता..झुकरबर्ग यांनी सांगितलं होतं की मेटाने असा मजकूर हटवण्यास नकार दिला. कारण लसींचे संभाव्य दुष्परिणाम सांगणारी काही माहिती तथ्यात्मकदृष्ट्या योग्य होती. मात्र या चर्चांमध्ये आपण स्वतः थेट सहभागी नव्हतो असंही त्यांनी स्पष्ट केलं होतं. बायडेन प्रशासनातील लोकांच्या भूमिकेबाबत त्यांनी आपल्या माहितीनुसार हे विधान केलं होतं..दरम्यान झुकरबर्ग यांनी लसींबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करताना लसींचे एकूण फायदे हे संभाव्य नुकसानीपेक्षा अधिक असल्याचंही म्हटलं होतं. एलॉन मस्क यांच्या एका शब्दातील प्रतिक्रियेमुळे जुने विधान पुन्हा चर्चेत आलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.