एपस्टिन फाइलमध्ये आहे तरी काय? भारतासह जगभरातील नेते अन् उद्योगपतींनी घेतलाय धसका

अमेरिकेच्या सिनेटने जेफ्री एपस्टीन प्रकरणातील गोपनीय कागदपत्रे एका महिन्यात खुली करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेतील उद्योजक जेफ्री एपस्टीन प्रकरणाशी संबंधित गोपनीय कागदपत्रांमुळे देशाच्या राजकारणात मोठ्या घडामोडी होण्याची शक्यता आहे. गोपनीय कागदपत्रे १९ डिसेंबरपर्यंत समोर येतील. जेफ्री एपस्टीनवर मानवी तस्करी, अल्पवयीन मुलींचे शोषणासारखे गुन्हे दाखल होते. तुरुंगात असतानाच त्याचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणामध्ये अनेक राष्ट्राच्या प्रमुख नेत्यांचा समावेश असल्याच्या चर्चा आहेत..एपस्टिन यांच्या काळ्या कृत्यांचा खुलासा २००५ मध्ये एका १४ वर्षीय मुलीच्या आईनं तक्रार दिल्यानंतर झाला होता. एपस्टिन यांच्या आलिशान घरात मुलीला मसाजच्या नावाखाली बोलावलं होतं. पण तिथं शरीरसंबंध ठेवण्यासाठी तिला भाग पाडलं. घरी परतल्यानंतर तिने सगळा प्रकार आईला सांगितला. त्यानंतर कुटुंबियांनी तक्रार दिली होती. पोलीस चौकशीत पुढे धक्कादायक प्रकार उघड झाला. तर या तक्रारीनंतर जवळपास ५० अल्पवयीन मुलींनी तक्रार देत एपस्टिनवर असेच आरोप केले होते..पती रस्त्यावर तडफडत होता, पत्नीने हात जोडले तरी कुणी थांबलं नाही, रुग्णालयात नेण्याआधी मृत्यू.एपस्टिन त्याच्या खासगी विमानाने कमी वयाच्या मुलींना पार्टीत न्यायचा. त्यांना पैसे, दागिने यांचं आमिष दाखवायचा. वेळप्रसंगी धमकी देऊन बड्या लोकांसोबत संबंध ठेवायला भाग पाडायचा असे आरोप करण्यात आले आहेत. एपस्टिनचे मॅनहॅटन आणि पाम बीच इथं आलिशान व्हिला आहेत..२००८ मध्ये त्याला फक्त १३ महिन्यांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. पण त्याला ११ वर्षांनी ६ जुलै २०१९ रोजी अटक केली गेली. २३ जुलैला तो बेशुद्धावस्थेत तुरुंगात आढळला होता. त्याला जीवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती समोर आली होती. त्यानंतर वाढवलेली सुरक्षाही कमी करण्यात आली. शेवटी १० ऑगस्टला हाय सिक्युरीटी असलेल्या तुरुंगात एपस्टिन मृतावस्थेत आढळला होता..जेफ्री एपस्टिनच्या नेटवर्कमध्ये अल्पवयीन मुलींचं लैंगिक शोषण झाल्याचा आरोप आहे. यात अनेक देशांमधील बड्या राजकीय व्यक्ती आणि उद्योजकांचा समावेश आहे. यामुळे एपस्टिनशी संबंधित सर्वांनीच याचा धसका घेतला आहे. याआधी १९ फोटो १२ डिसेंबरला जारी करण्यात आले होते. त्यात ट्रम्प यांचेही ३ फोटो आहेत. याशिवाय माजी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन, अब्जाधीश बिल गेट्स यांचेही फोटो जाहीर करण्यात आले होते..जेफ्री एपस्टिनकडील फोटोंममध्ये ९ दिग्गजांची नावं समोर आली आहेत. यात डोनाल्ड ट्रम्प, बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, ब्रिटनच्या राजाचे भाऊ प्रिन्स एंड्र्यू, ट्रम्प यांचे माजी सल्लागार स्टीव्ह बॅन, हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीचे माजी अध्यक्ष लॅरी समर्स, चित्रपट निर्माते वुडी एलन, उद्योजक रिचर्ड ब्रॅनसन आणि प्रसिद्ध वकील एलन डर्शोविट्ज यांची नावे आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.