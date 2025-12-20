ग्लोबल

मध्यरात्री Epstein Files केल्या जारी; १२०० पीडित मुली, ३५०० फाइल्स, हजारो फोटो, DVD आणि कागदपत्रं

Epstein Files एपस्टिन फाइल्सचे इतर फोटो आणि कागदपत्रं मध्यरात्री अमेरिकन सरकारनं जारी केले आहेत. यात माजी राष्ट्राध्यक्ष, हॉलिवूड कलाकार, उद्योगपती, ब्रिटनच्या राजघराण्यातील काही सदस्यांचेही फोटो आहेत.
Midnight Release of Epstein Files Shocks the World

Midnight Release of Epstein Files Shocks the World

Esakal

सूरज यादव
Updated on

अमेरिकेच्या जस्टिस डिपार्टमेंटकडून जेफ्री एपस्टिनशी संबंधित कागदपत्रं भारतीय प्रमाणवेळेनुसार, शनिवारी मध्यरात्री अडीच वाजण्याच्या सुमारास जारी केली आहेत. यात अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन, पॉप सिंगर मायकल जॅक्सन, हॉलिवूड अभिनेता ख्रिस टकर, ब्रिटनचा राजकुमार अँड्र्यूज यांचे फोटो आहेत.

Loading content, please wait...
america
global news
usa
Jeffrey Epstein
child aadhaar card
sexual assault

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com