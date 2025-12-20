मध्यरात्री Epstein Files केल्या जारी; १२०० पीडित मुली, ३५०० फाइल्स, हजारो फोटो, DVD आणि कागदपत्रं

अमेरिकेच्या जस्टिस डिपार्टमेंटकडून जेफ्री एपस्टिनशी संबंधित कागदपत्रं भारतीय प्रमाणवेळेनुसार, शनिवारी मध्यरात्री अडीच वाजण्याच्या सुमारास जारी केली आहेत. यात अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन, पॉप सिंगर मायकल जॅक्सन, हॉलिवूड अभिनेता ख्रिस टकर, ब्रिटनचा राजकुमार अँड्र्यूज यांचे फोटो आहेत..एपस्टिन फाइलमधील काही फोटोंमध्ये माजी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन तरुणींसोबत स्विमिंग पूलमध्ये पार्टी करताना दिसतायत. सुरुवातीला चार सेट जारी करण्यात आले. यानंतर आणखी एक सेट जारी केला आहे. एकूण ३५०० फाइल्स असून अडीच जीबी पेक्षा जास्त साइजचे फोटो आणि कागदपत्रांचा यात समावेश आहे..एपस्टिन फाइलमध्ये आहे तरी काय? भारतासह जगभरातील नेते अन् उद्योगपतींनी घेतलाय धसका.अमेरिकेच्या न्याय विभागाने लैंगिक शोषण आणि मानवी तस्करी प्रकरणातील आरोपी जेफ्री एपस्टिनच्या कागदपत्रांना जाहीर करण्याची प्रक्रिया सुरू केलीय. यात अनेक कागदपत्रांवर पीडित महिलांची नावं आणि चेहरे लपवण्यात आलेत. यात मालिश करणाऱ्या २५४ महिलांच्या नावांची यादी ७ पानांची आहे. ती पानं पूर्णपणे काळ्या रंगात रंगवली आहेत. पीडितांची माहिती सुरक्षेच्या कारणास्तव जाहीर केली नाहीय असंही सांगण्यात आलं आहे..एपस्टिनच्या कम्प्युटरमधून आतापर्यंत ७० फोटो जारी करण्यात आलेत. यात बिल गेट्स, डोनाल्ड ट्रम्प, बिल क्लिंटन यांच्यासह अनेक दिग्गज राजकारणी, उद्योगपती आणि बड्या लोकांचा समावेश आहे. ट्रम्प प्रशासनाने शुक्रवारपासून कागदपत्रं जारी करण्यास सुरुवात केलीय. इतर कागदपत्रंही येत्या काही आठवड्यात जारी केली जातील अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलीय..अमेरिकेच्या डेप्युटी जस्टिस मिनिस्ट टॉड ब्लांश यांनी सांगितलं की, जेफ्री एपस्टिनशी संबंधित प्रकरणात १२०० पेक्षा जास्त पीडितांची ओळख पटवण्यात आलीय. ज्या फाइल्स जारी केल्यात त्यात काही भाग जाणीवपूर्वक लपवण्यात आले आहेत. मुली १८ वर्षांपेक्षा कमी असाव्यात यासाठी एपस्टिन त्यांच्याकडे ओळखपत्रही मागत असे. १८७ वकिलांनी या कागदपत्रांची समीक्षा केली. त्यानंतर २५ पेक्षा जास्त वकिलांची क्वालिटी कंट्रोल टीम तयार केली होती. त्यातून १२०० नावं समोर आली..कायद्यानुसार पीडितांची ओळख उघड होऊ नये. मुलांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित माहिती, शारिरीक हिंसा दाखवणाऱ्या गोष्टी, तपासावर परिणाम करणारे फोटो, कागदपत्रं आणि राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा परराष्ट्र धोरणामुळे जे गुप्त ठेवावं लागतंय अशी कागदपत्र जाहीर केली न जाण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.