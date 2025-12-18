PM Narendra Modi : इथिओपिया भारताचा नैसर्गिक भागीदार; तीन देशांचा दौरा अंतिम टप्प्यात

अदिस अबाबा - भारत आणि इथिओपिया हे प्रादेशिक शांतता, सुरक्षा आणि दळणवळणासाठी स्वाभाविक भागीदार असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी इथिओपियाच्या संसदेत बोलताना सांगितले. पहिल्या द्विपक्षीय भेटीसाठी इथिओपियाच्या दौऱ्यावर आलेले मोदी यांनी त्यांच्या संसदेस संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित केले. .पंतप्रधान मोदी म्हणाले, इथिओपिया हा आफ्रिकेचे प्रवेशद्वार असून भारत हा हिंद महासागराच्या केंद्रस्थानी आहे. त्यामुळे दोन्ही देश प्रादेशिक शांतता व सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे भागीदार आहे. संरक्षण सहकार्य करारामुळे परस्पर सुरक्षेबाबतची बांधिलकी अधिक दृढ झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.भारत आणि इथिओपिया यांच्यात केवळ व्यापार पातळीवरच नव्हे, तर विचारसरणी आणि जीवनशैलीला परस्पर देवाण-घेवाणीला इतिहास असल्याचे सांगत त्यांनी लोकशाही ही प्रशासकीय व्यवस्था नसून ती एकत्रितरीत्या मार्गक्रमण करण्याचा मार्ग असल्याचे स्पष्ट केले. लोकांच्या सहभागातूनच विकासाचा मार्ग पुढे जातो, असेही ते म्हणाले..दक्षिण जगाबाबत बोलताना मोदी म्हणाले की, हा प्रांत स्वतःचे भवितव्य घडवत असून भारत-इथिओपिया यांची त्याबाबतची भूमिकाही सारखीच आहे. दहशतवादाविरोधातील जागतिक लढ्यात इथिओपियाने दाखवलेल्या एकजुटीबद्दल मोदी यांनी आभार मानले. ते म्हणाले की, भारताचे ‘वंदे मातरम्’ आणि इथिओपियाचे राष्ट्रगीत हे दोन्ही मातृभूमीला आईच्या रूपात गौरवितात. हा समान भाव दोन्ही देशांना जोडणारा आहे..भारत-इथिओपिया आर्थिक सहकार्याविषयी माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, भारतीय कंपन्यांनी इथिओपियात पाच अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक गुंतवणूक केली असून ७५ हजारांहून अधिक रोजगार निर्माण झाले आहेत. उभय देशांनी ऐतिहासिक संबंध सामरिक भागीदारीच्या पातळीवर पोचले असून, अनेक सामंजस्य करारही झाले आहेत.कोरोना काळात भारताने १५०हून अधिक देशांना औषधे व लशी पुरवल्या असून, इथिओपियाला चार दशलक्षांहून अधिक लशींचा केलेला पुरवठा भारतासाठी अभिमानास्पद असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. तत्पूर्वी मोदी यांनी अदवा विजय स्मारक येथे पुष्पचक्र अर्पण केले..हे स्मारक इथिओपियाच्या धैर्य, एकतेचे प्रतीक असल्याचे त्यांनी ‘एक्स’वर नमूद केले. तसेच इथिओपियाचे पंतप्रधान अबिय अहमद अली यांच्याशी चर्चा केली. मोदी तीन देशांच्या दौऱ्यावर असून ते जॉर्डनहून इथिओपियात आले आहेत आणि येथून ओमानकडे रवाना झाले..मोदी ओमानमध्येपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी इथिओपियाहून ओमानमध्ये दाखल झाले. इथिओपियातील भेटीदरम्यान पंतप्रधान मोदी यांनी इथिओपियाचे पंतप्रधान अबिय अहमद अली यांच्याशी चर्चा केली. या चर्चेनंतर विविध क्षेत्रांतील अनेक सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या. या दौऱ्यात पंतप्रधान मोदी यांना इथिओपियाचा नागरी सन्मान ‘द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथिओपिया’ प्रदान करण्यात आला. हा सन्मान मिळवणारे ते पहिलेच जागतिक नेते ठरले आहेत..दरम्यान, ओमानचे सुलतान हैथम बीन तारिक यांच्या निमंत्रणावरून मोदी ओमान दौऱ्यावर असून, या भेटीत दोन्ही देशांमधील सामरिक सहकार्य तसेच व्यापारी व आर्थिक सहकार्य अधिक मजबूत करण्याबाबत चर्चा होणार आहे. ही भेट भारत-ओमान राजनैतिक संबंधांच्या ७० वर्षांनिमित्त होत असून, डिसेंबर २०२३ मध्ये सुलतान तारिक यांच्या भारत भेटीनंतरचा हा पुढील महत्त्वाचा टप्पा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.