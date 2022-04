विवाहित महिलेचे 6 बॉयफ्रेंड: बॉसला समजताच...| Married woman has 6 boyfriends

अलीकडच्या काळात विवाहबाह्य संबंधांच्या अनेक घटना समोर येत आहेत. एका महिलेला या कारणामुळे आपली नोकरी गमवावी लागली आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे या महिलेला लग्नानंतर एक-दोन नाही, तर तब्बल सहा बॉयफ्रेंड आहेत. रोमानियामध्ये राहणाऱ्या या मॉडेलचे नाव एजादा सिन असून ती अडल्ट इंडस्ट्रीशी संबंधित आहे. आपल्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे आपली नोकरी गेल्याचा दावा तिने केला आहे. विवाहित एजादाने सांगितले की, तिला 6 बॉयफ्रेंड आहेत. ती डॉमिनेट्रिक्स (Dominatrix) म्हणून काम करते. मात्र तिच्या बॉसला ही बाब कळताच तिला नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले. (Extramarital affair of a Married woman; boss knew about her 6 boyfriends and fired her)

डॉमिनेट्रिक्स म्हणजे अशी महिला जी BDSM क्रियांवर वर्चस्व मिळवून पुरुषांशी संबंध निर्माण करते. अलीकडेच इजादा सिनने याबाबत सांगितले की, तिला 6 बॉयफ्रेंड आणि एक पतीही आहे. पण एजादाच्या या नात्याने तिचं व्यावसायिक आयुष्य बिघडलं.

डेली स्टारच्या रिपोर्टनुसार, एके दिवशी अचानक बॉसने त्याला नोकरीवरून काढून टाकले. सुरुवातीला एजादाला सांगण्यात आले की ती तिचे काम नीट करत नाही, पण नंतर एका सहकारी कर्मचाऱ्याने तिला सांगितले की, बॉसला तिच्या कामाची माहिती मिळाली आहे, त्यामुळे ऑफिसची बदनामी झाल्यामुळे तिला कामावरून काढून टाकण्यात आले.

अडल्ट मॉडेलची कहाणी-

एजादाचे आपल्या पतीशिवाय इतर सहा पुरुषांशी नातेसंबंध आहेत. एका पॉडकास्टमध्ये तिने तिच्या निराळ्या आवडींबद्दल खुलासा केला आहे. आपल्या कुटुंबाबद्दल बोलताना इजादा सांगते की, घरातील सदस्य खूप परंपरावादी होते, त्यामुळेच ती नोकरी करायची. पण नंतर तिला अडल्ट ब्लॉग लिहायला आवडू लागले आणि हळूहळू ती प्रौढांच्या क्लबमध्ये जाऊ लागली.

एजादाने त्या क्लब्सचे अनुभव तिच्या ब्लॉगवर लिहायला सुरुवात केली. याच दरम्यान एके दिवशी तिला नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले. ज्या वेळी तिला कामावरून काढून टाकण्यात आले त्यावेळी तिचे अनेक बॉयफ्रेंडही होते.

मात्र एजादाच्या नवऱ्याचा यावर काहीही आक्षेप नाही. इजादाने सातही पुरुषांशी अशा पद्धतीने संबंध बनवले आहेत की तिने सर्व पुरुषांवर वर्चस्व राखले आहे. तिच्या जोडीदाराने काय परिधान करावे आणि काय नाही हे देखील एजादा ठरवते. सध्या एजादा तिच्या आयुष्यात आनंदी आहे. एजादाचे सोशल मीडियावरही चांगले फॅन फॉलोइंग आहे, जिथे ती तिचे ग्लॅमरस फोटो पोस्ट करत असते.