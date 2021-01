मोठी बातमी : बायडेन यांच्या शपथविधीवेळी दंगलीचा कट; FBI ने दिला अलर्ट

वॉशिंग्टन : अमेरिकेतील वॉशिंग्टन डीसी येथे असलेल्या कॅपिटॉलमध्ये बुधवारी हिंसाचार झाला. यामुळे सध्या अमेरिकेत तणावाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. याच पार्श्वभूमीवर अजून एक धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांच्या शपथविधी सोहळ्यावेळी किंवा त्याअगोदर ट्रम्प समर्थक ५० राज्यांमध्ये सशस्त्र आंदोलन करण्याची शक्यता आहे, असा इशारा एफबीआय या संस्थेने दिला आहे.

अमेरिकेचे मावळते राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या समर्थकांकडून पुन्हा एकदा हिंसक आंदोलन होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सुरक्षेसंबंधीच्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत. वॉशिंग्टन शहराच्या सुरक्षेसाठी १५ हजार सैनिकी तुकड्या तैनात करण्यात येणार आहेत. तसेच वॉशिंग्टनमध्ये येणाऱ्या पर्यटकांना २४ जानेवारीपर्यंत बंदी घालण्यात आली आहे. १६ ते २० जानेवारी दरम्यान हिंसाचार होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. असोसिएटेड प्रेसला दिलेल्या मेमोचा तपशील वाचणाऱ्या दोन अधिकाऱ्यांद्वारे ही माहिती समोर आली.

"Armed protests are being planned at all 50 state capitols from 16 January through at least 20 January, and at the US Capitol from 17 January through 20 January," according to an FBI bulletin obtained by @ABC

— Aaron Katersky (@AaronKatersky) January 11, 2021