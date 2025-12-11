Tariff Hike: अमेरिकेनंतर आता 'या' देशाने भारतावर ५०% कर लादला; कधी लागू होईल अन् काय परिणाम होणार? वाचा...

१० डिसेंबर रोजी मेक्सिकन सिनेटने चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, थायलंड आणि इंडोनेशिया सारख्या आशियाई देशांवर ५०% पर्यंत कर लादण्याचे एक प्रमुख विधेयक मंजूर केले. हे ट्रम्प यांच्या कर लादण्यासारखेच आहे. जे २०२६ मध्ये लागू होईल. मेक्सिकोने हे पाऊल उचलले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनासारखेच संरक्षणवादी धोरण स्वीकारले आहे. .जिथे ट्रम्प यांनी आशियाई देशांवरही मोठ्या प्रमाणात कर लादले आहेत. आशियाई देशांमधून येणाऱ्या अंदाजे १,४०० उत्पादनांवर शुल्क लादले जाईल किंवा वाढवले जाईल. मेक्सिकोला होणाऱ्या निर्यातीमुळे ऑटोमोबाईल्स, ऑटो पार्ट्स, कपडे, पादत्राणे, प्लास्टिक, स्टील, फर्निचर, खेळणी, अॅल्युमिनियम आणि काचेच्या किमती वाढतील. .Viral video: लाइव्ह प्रेस कॉन्फरन्समध्ये ‘तो’ क्षण पकडला, पाकिस्तानी जनरलने महिलेसोबत नेमकं काय केलं? व्हिडिओ व्हायरल.मेक्सिकोसोबत मुक्त व्यापार करार (FTA) नसलेल्या देशांना याचा सर्वाधिक फटका बसेल. मेक्सिकन संसदेत हे विधेयक जलदगतीने मंजूर झाले. कनिष्ठ सभागृहाने १० डिसेंबर रोजी ते मंजूर केले आणि सिनेटने ७६-५ अशा मतांनी ते मंजूर केले. अध्यक्ष शीनबॉम यांनी सप्टेंबर २०२५ मध्ये हे विधेयक सादर केले आणि लवकरच त्यावर स्वाक्षरी होण्याची अपेक्षा आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मेक्सिकोवर चीनपासून दूर राहण्यासाठी दबाव आणला आहे. .अमेरिका-मेक्सिको-कॅनडा व्यापार करार (USMCA) २०२६ मध्ये पुनरावलोकनासाठी येणार आहे. अमेरिका मेक्सिकोला चीनमध्ये "मागील दाराने" प्रवेशद्वार म्हणून पाहते. तज्ञ याला वॉशिंग्टनला खूश करण्याचा प्रयत्न म्हणतात. अमेरिकेप्रमाणे, मेक्सिको देखील संरक्षणवादाकडे वाटचाल करत आहे. यामुळे मेक्सिकोमधील स्थानिक कारखाने मजबूत होतील. ३,००,००० हून अधिक नोकऱ्या वाचू शकतील. आयात केलेले सुटे भाग अधिक महाग असतील. ज्यामुळे महागाई वाढू शकते. मेक्सिकन व्यावसायिक गटांनी याला विरोध केला आहे..Donald Trump Special Comments Video : ‘’तो सुंदर चेहरा अन् मशीनगन सारखे ओठ…’’ ; ट्रम्प यांनी जाहीरपणे नेमकी कुणाची केली एवढी स्तुती?.अहवालांनुसार, गेल्या काही वर्षांत भारत आणि मेक्सिकोमधील व्यापार वाढला आहे. २०२२ मध्ये दोन्ही देशांमधील व्यापार ११.४ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला, जरी २०२३ मध्ये तो घसरून १०.६ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला. २०२४ मध्ये, व्यापार ११.७ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला. जो आतापर्यंतचा उच्चांक आहे. मेक्सिकोसोबत भारताचा व्यापारही लक्षणीय आहे. २०२४ मध्ये, भारताने मेक्सिकोला ८.९ अब्ज डॉलर्सच्या वस्तूंची निर्यात केली. तर केवळ २.८ अब्ज डॉलर्सची आयात केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.