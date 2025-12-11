ग्लोबल

Tariff Hike: अमेरिकेनंतर आता 'या' देशाने भारतावर ५०% कर लादला; कधी लागू होईल अन् काय परिणाम होणार? वाचा...

Mexico Tax On India: अमेरिकेचा शेजारी देश मेक्सिकोने आता ट्रम्प यांच्या पावलावर पाऊल ठेवले आहे. मेक्सिकोने भारत आणि चीनसह आशियाई देशांमधून आयात होणाऱ्या निवडक उत्पादनांवर ५० टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क लादण्यास मान्यता दिली आहे.
Mexico Tax On India

Mexico Tax On India

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

१० डिसेंबर रोजी मेक्सिकन सिनेटने चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, थायलंड आणि इंडोनेशिया सारख्या आशियाई देशांवर ५०% पर्यंत कर लादण्याचे एक प्रमुख विधेयक मंजूर केले. हे ट्रम्प यांच्या कर लादण्यासारखेच आहे. जे २०२६ मध्ये लागू होईल. मेक्सिकोने हे पाऊल उचलले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनासारखेच संरक्षणवादी धोरण स्वीकारले आहे.

Loading content, please wait...
India
US
Export
tax

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com