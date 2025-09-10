France protests: नेपाळ पाठोपाठ आता फ्रान्सही पेटलं! रस्त्यावर सुरू झाली जोरदार निदर्शनं अन् जाळपोळ

France streets protest : नेपाळमध्ये झालेल्या प्रचंड उलथापलथीनंतर आता फ्रान्सही पेटलं आहे. फ्रान्सच्या रस्त्यांवर सध्या जोरदार निदर्शने सुरू आहेत, तर मोठ्याप्रमाणात पोलिसांचा फौजफाटा तैनात आहे. मात्र परिस्थिती चिघळत असल्याचे दिसत आहे. एकूणच सद्यस्थितीस फ्रान्समध्ये रस्त्यावर अराजकता आणि संसदेत अस्थितरता निर्माण झालेली आहे.
फ्रान्सची राजधानी पॅरीससह अनेक मोठ्या शहरांमध्ये बुधवारी सकाळी पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये प्रचंड संघर्ष उफाळला. ब्लॉक एव्हरिथिंग या नावाने सुरू झालेल्या या आंदोलनामुळे देशाची संपूर्ण परिवहन व्यवस्था विस्कळीत करून टाकली आहे. केवळ पॅरीसमध्येच २०० पेक्षा अधिक जणांना अटक करण्यात आलेली आहे.
चेहरा झाकलेल्या आंदोलकांनी जागोजागी मोठमोठे कचऱ्याचे ड्रम आणि बॅरिकेड्स लावून रस्ते जामा केले आहेत. बरदॉ आणि मार्सिले सारख्या शहरांमध्ये तर जमावाने चौकांना घेरलं आहे. पोलिसांवर बाटल्या फेकल्या जात आहेत. एवढंच नाहीतर पॅरीसमधील गारे दू नॉर रेल्वेस्टेशनलाही आंदोलकांनी निशाणा बनवलं आहे.
पोलिसांची म्हणणे आहे की, अटक करण्यात आलेले बहुतांश लोक हे सार्वजनिक व्यवस्था भंग करण्याचा प्रयत्न करत होते. शिवाय अशीही भीती व्यक्त केली गेली आहे की, जसजसा दिवस मावळेल तसे हे आंदोलन अधिक चिघळू शकते, जमाव अधिक वाढवू शकतो. हे आंदोलन अशावेळी सुरू झाले आहे, जेव्हा राष्ट्रपती इमॅन्यूएल मॅक्रो यांनी अवघ्या २४ तासांपूर्वीच देशाचे नवीन पंतप्रधान सेबास्टियन लेकोर्नू यांची नियुक्ती केली आहे.
लेकोर्नू यांनी संसदेत अविश्वास प्रस्तावास सामोरे गेलेल्या माजी पंतप्रधान फ्रांस्वा बायरो यांची जागा घेतली आङे. बायरो यांना सोमवारी रात्री राजीनामा द्यावा लागला होता. बायरो यांनी देशाचे कर्ज कमी करण्यासाठी जवळपास ३.७लाख कोटी रुपयांची कपात योजना सादर केली होती, परंतु त्यांचा हा निर्णय जनतेला पटला नाही आणि त्यांचे सरकार कोसळले. आता संपूर्ण फ्रान्समध्ये वातावरण बिघडत चाललं आहे. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने ८० हजार पेक्षा अधिक पोलीस आणि सुरक्षा दलाचे जवान तैनात केले आहेत.
