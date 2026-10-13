४८० सुपर मार्केटमध्ये सायबर हल्ला, फ्रीज आणि फ्रिजरचं तापमान ५० अंशावर, अनेक ठिकाणी लागली आग

Supermarket Cyberattack: फ्रान्समध्ये सोमवारी सुपरमार्केटमधील रेफ्रिजरेशन यंत्रणेला लक्ष्य करत मोठा सायबर हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्यामुळे देशभरातील ४८० हून अधिक दुकानांमधील फ्रिज आणि फ्रीजरचं तापमान ५० अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे दुकानांमधील ताजे आणि गोठवलेले खाद्यपदार्थ खराब झाले. तसेच काही ठिकाणी आग लागल्याच्याही घटना समोर आल्या आहेत. या घटनेमुळे फ्रान्समधील रिटेल क्षेत्रात खळबळ उडाली असून, सरकारने या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत..फ्रान्सचे पंतप्रधान सेबास्टियन लेकोर्नू यांनी राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा संस्था ANSSI ला या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या हल्ल्यामागे नेमकं कोण आहे आणि इतर कंपन्यांनाही याचा फटका बसला आहे का, याचा तपास सुरू आहे. यासाठी फ्रान्स इतर युरोपीय देशांसोबतही समन्वय साधत आहे. या घटनेमागे सायबर हल्ला असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..France Student Protests : फ्रान्समधील विद्यार्थी आंदोलनाला हिंसक वळण; ४ हजार जणांना अटक, २०० जण जखमी.मिळालेल्या माहितीनुसार, सुपरमार्केटमधील फ्रिज आणि फ्रीजरचं तापमान कंट्रोल पॅनेलच्या मदतीने नियंत्रित केलं जातं. इंटरनेटशी जोडलेल्या या यंत्रणांमध्ये देखभालीसाठी दूरूनही बदल करता येतात. मात्र, हॅकर्सनी सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटीचा फायदा घेत या यंत्रणांमध्ये हस्तक्षेप केल्याचं सांगितलं जात आहे. या हल्ल्यात काही दुकानांमधील फ्रिज आणि फ्रीजर डीफ्रॉस्टिंग मोडमध्ये टाकण्यात आल्याचं वृत्त आहे. या प्रक्रियेत फ्रिज किंवा फ्रीजरमध्ये साचलेला बर्फ वितळवला जातो..France Wildfire: फ्रान्समध्ये भीषण आग! २.२० लाख नागरिकांचे स्थलांतर, आता बोर्डो शहर धोक्यात.फ्रान्सच्या सायबर सुरक्षा संस्थेला डेन्मार्कमधील डॅनफॉस कंपनीच्या सॉफ्टवेअरमध्ये एक त्रुटी आढळल्याची माहिती पंतप्रधान कार्यालयातील अधिकाऱ्याने दिली. या कंपनीच्या यंत्रणांचा वापर सुपरमार्केटमधील फ्रिज आणि फ्रीजर नियंत्रित करण्यासाठी केला जातो. या हल्ल्यामुळे फ्रान्समधील रिटेल कंपन्यांना मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. इंटरमार्शेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी थिएरी कोटियार यांनी या हल्ल्यामुळे एका दिवसात अनेक कोटी युरोंचं नुकसान होऊ शकतं, अशी शक्यता व्यक्त केली आहे. कोऑपरेटिव्ह यूचे प्रमुख डॉमिनिक शेल्शर यांनीही या हल्ल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.