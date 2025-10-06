ग्लोबल

French PM Resigns: फ्रान्सची राजकीय अस्थिरता शिगेला! मंत्रिमंडळ नेमलं, पण पंतप्रधानांचा काही तासांत राजीनामा

Sebastien Le Corneaux Resigns: मंत्रिमंडळ स्थापन झाल्यानंतर काही तासांतच फ्रान्सचे पंतप्रधान सेबॅस्टिन लोकोर्नु यांनी राजीनामा दिला. विरोधी पक्षांनी संसदेत लोकोर्नुविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावही मांडला होता.
फ्रान्समध्ये गंभीर राजकीय संकट सुरू आहे. देशाचे नवे पंतप्रधान सेबॅस्टियन लेकोर्नू यांनी नवीन मंत्रिमंडळ नियुक्त केल्यानंतर काही तासांतच राजीनामा दिला. सेबॅस्टियन यांच्या अचानक घेतलेल्या निर्णयाने अनेकांना आश्चर्य वाटले. ते राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांचेही जवळचे मानले जातात. राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या कार्यालयाने सोमवारी (६ ऑक्टोबर) पंतप्रधान सेबॅस्टियन लेकोर्नू यांनी सरकार स्थापन केल्यानंतर काही तासांतच राजीनामा दिल्याची घोषणा केली.

