French PM Resigns: फ्रान्सची राजकीय अस्थिरता शिगेला! मंत्रिमंडळ नेमलं, पण पंतप्रधानांचा काही तासांत राजीनामा

फ्रान्समध्ये गंभीर राजकीय संकट सुरू आहे. देशाचे नवे पंतप्रधान सेबॅस्टियन लेकोर्नू यांनी नवीन मंत्रिमंडळ नियुक्त केल्यानंतर काही तासांतच राजीनामा दिला. सेबॅस्टियन यांच्या अचानक घेतलेल्या निर्णयाने अनेकांना आश्चर्य वाटले. ते राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांचेही जवळचे मानले जातात. राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या कार्यालयाने सोमवारी (६ ऑक्टोबर) पंतप्रधान सेबॅस्टियन लेकोर्नू यांनी सरकार स्थापन केल्यानंतर काही तासांतच राजीनामा दिल्याची घोषणा केली. .२७ दिवसांच्या कार्यकाळानंतर लेकोर्नू यांनी राजीनामा दिल्याने ते अलिकडच्या फ्रेंच इतिहासातील सर्वात कमी काळासाठी पंतप्रधान राहिले आहेत. मॅक्रॉन यांनी त्यांची नियुक्ती फक्त चार आठवड्यांपूर्वी केली. रविवारी संध्याकाळी (५ ऑक्टोबर) लेकोर्नूने त्यांचे मंत्रिमंडळ स्थापन केले. जे जवळजवळ माजी पंतप्रधान फ्रँकोइस बायरो यांच्यासारखेच होते. परंतु लगेचच मतभेद स्पष्ट झाले. सत्ताधारी आघाडीतील अनेक पक्षांच्या सदस्यांनी बदलाच्या अभावावर टीका केली..निवडणुका घेण्याची मागणीउजव्या विचारसरणीच्या रॅससेम्बलमेंट नॅशनलचे अध्यक्ष जॉर्डन बार्डेला यांनी लवकर निवडणुका घेण्याची मागणी केली आहे. ते म्हणाले की, निवडणुका आणि असेंब्ली नॅशनलचे विसर्जन केल्याशिवाय स्थिरता साध्य होऊ शकत नाही. स्थानिक माध्यमांनुसार, डाव्या विचारसरणीच्या ला फ्रान्स इन्सॉमिसे पक्षाच्या नेत्या जीन-ल्यूक मेलेंचॉन यांनी मॅक्रॉनला पदावरून हटवण्यासाठी प्रस्ताव मागवला आहे. .राजीनाम्यामागचं कारण काय?लेकोर्नूच्या राजीनाम्यानंतर एलएफआयच्या प्रमुख सदस्या मॅथिल्डे पॅनोट यांनी मॅक्रॉनचा राजीनामा मागवला. "उलटणी सुरू झाली आहे. मॅक्रॉनने जावेच लागेल," असे त्यांनी एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे. सप्टेंबरच्या सुरुवातीला, मॅक्रॉन यांनी त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीत सातवे पंतप्रधान म्हणून लेकोर्नू यांची नियुक्ती केली. ज्यामुळे एक खोलवर वाढणारे राजकीय संकट कमी झाले. तेव्हापासून फ्रेंच राजकारणात गोंधळ आहे. लेकोर्नूच्या आधी, माजी पंतप्रधान बायरो आणि मिशेल बार्नियर यांना त्यांच्या बजेटवरून लक्षणीय छाननीचा सामना करावा लागला..फ्रान्स बायरोंची माघार२०२४ मध्ये जेव्हा सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या तेव्हा कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नाही, परंतु राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी त्यांच्या जवळच्या सहकाऱ्यांना पंतप्रधानपदावर नियुक्त केले. या क्रमाने, फ्रान्स बायरो यांना पंतप्रधानपदी नियुक्त करण्यात आले. त्यावेळी मॅक्रॉनवर त्यांच्या जवळच्या सहकाऱ्यांना पसंती देण्यासाठी संविधानाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप होता. बायरो जास्त काळ पदावर राहिले नाहीत. लेकोर्नू यांना पंतप्रधानपद देण्यात आले. लेकोर्नू यांना सभागृहाचा विश्वासही मिळाला नाही..फ्रान्सची आर्थिक परिस्थिती बिकटतर दुसरीकडे फ्रान्सची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. सरकारचे कर्ज सातत्याने वाढत आहे. ते दूर करण्यासाठी लोक निदर्शने करत आहेत. सरकारने अर्थसंकल्पात कपात प्रस्तावित केली होती. ज्याला जनतेने तीव्र विरोध केला. प्रतिनिधी सभागृहात हे बजेट मंजूर करणे कठीण होईल. बायरो ते मंजूर करण्यात अयशस्वी झाले. आता लोकोर्नु या मुद्द्यावरून मागे हटले आहे आहेत..पुढे निर्णय काय घेणार?फ्रेंच प्रतिनिधी सभागृहात रॅली गटाकडे सर्वाधिक जागा आहेत. मागील दोन अनुभव विनाशकारी असल्याने, राष्ट्रपती मॅक्रॉन संविधानाद्वारे या पक्षाला सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित करू शकतात. मॅक्रॉन २०२७ पर्यंत फ्रान्सचे अध्यक्ष राहतील. द रॅली गटाने राष्ट्रीय असेंब्ली तात्काळ विसर्जित करण्याची मागणी केली आहे. गटाची मागणी आहे की, सरकारने नव्याने निवडणुका घ्याव्यात. फ्रेंच राष्ट्रीय असेंब्लीमध्ये ५७७ जागा आहेत. सरकार स्थापन करण्यासाठी किमान २७९ जागा आवश्यक आहेत.