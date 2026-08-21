Pakistan Politics: अली खान ते इम्रान खान... पाकिस्तानच्या सत्ताधाऱ्यांचा शेवट नेहमीच वेदनादायी का? वाचा राजकारणाचा काळा इतिहास

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना अदियाला तुरुंगातून इस्लामाबाद येथील शिफा इंटरनॅशनल हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले. तिथे त्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली आणि सुमारे एक-दोन तासांनंतर त्यांना तुरुंगात परत पाठवण्यात आले. त्यांच्या कुटुंबीयांनी इम्रान खान यांच्या प्रकृतीबद्दल सातत्याने चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या बहिणीनेही तुरुंगातील त्यांच्या सुरक्षेबद्दल आणि जीविताबद्दल भीती व्यक्त केली आहे. .इम्रान खान ऑगस्ट २०२३ पासून तुरुंगात असून त्यांच्यावर अनेक खटले सुरू आहेत. मात्र इम्रान खान यांची कहाणी पाकिस्तानात एकमेव नाही. सत्तेचा हा खेळ आणि राजकीय विरोधकांविरुद्धची कारवाई पाकिस्तानच्या इतिहासात वेळोवेळी पुनरावृत्ती झाली आहे. आज इम्रान खान तुरुंगात आहेत, पण एकेकाळी ते पाकिस्तानचे पंतप्रधान होते आणि त्यांचे सर्वात मोठे राजकीय प्रतिस्पर्धी नवाझ शरीफ तुरुंगात होते..Imran Khan : पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना रुग्णालयातून पुन्हा तुरुंगात नेलं; सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतरही घडला प्रकार.पनामा पेपर्स प्रकरणामुळे नवाझ शरीफ यांनी २०१७ मध्ये आपले पंतप्रधानपद गमावले आणि नंतर त्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा झाली. इम्रान खान यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात नवाझ शरीफ आणि त्यांच्या कुटुंबाविरुद्धची उत्तरदायित्वाची कार्यवाही हा पाकिस्तानी राजकारणातील एक मोठा मुद्दा होता. नंतर, प्रकृतीच्या कारणास्तव नवाझ शरीफ यांना उपचारासाठी लंडनला जाण्याची परवानगी देण्यात आली आणि ते बराच काळ पाकिस्तानबाहेर राहिले. .हा पाकिस्तानी राजकारणाचा कलंकित इतिहास आहे. जो नेता राजकीय विरोधकांवर कारवाई करतो, तो अनेकदा स्वतःच त्या कारवाईचे लक्ष्य बनतो. सत्ता बदलते, चेहरे बदलतात, पण कहाणी अनेकदा तीच राहते. ही कथा पाकिस्तानचे पहिले पंतप्रधान लियाकत अली खान यांच्यापासून सुरू होते. १९५१ मध्ये रावळपिंडी येथे एका राजकीय सभेला संबोधित करत असताना गोळ्या झाडून त्यांची हत्या करण्यात आली. त्यांच्या हत्येमुळे पाकिस्तानच्या पहिल्या पंतप्रधानांच्या राजकीय कारकिर्दीचा अंत झाला..Mirza Fakhrul Alamgir: बांगलादेशमध्ये मोठी राजकीय उलथापालथ! BNPचे मिर्झा फखरुल इस्लाम आलमगीर नवे राष्ट्रपती, किती मतं मिळाली?.यानंतर हुसेन शहीद सुहरावर्दी यांचा काळ आला. त्यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान म्हणून काम केले, परंतु त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले आणि नंतर परदेशात पलायन करण्यास भाग पाडले गेले. अखेरीस १९६३ मध्ये लेबनॉनमध्ये त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या मृत्यूमुळे विविध प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यानंतर झुल्फिकार अली भुट्टो यांच्यावरील प्रकरण येते. भुट्टो हे पाकिस्तानच्या सर्वात शक्तिशाली आणि लोकप्रिय नेत्यांपैकी एक होते. १९७७ मध्ये जनरल झिया-उल-हक यांनी त्यांचे सरकार उलथवून टाकले. .भुट्टो यांना अटक करून तुरुंगात टाकण्यात आले आणि १९७९ मध्ये फाशी देण्यात आली. अनेक दशकांनंतर पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या खटल्यातील निष्पक्ष सुनावणी आणि घटनात्मक कायदेशीर प्रक्रियेबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित केल्याचे मान्य केले. भुट्टो यांची कन्या बेनझीर भुट्टो यांनीही पाकिस्तानात सत्ता सांभाळली. त्यांनी दोनदा पंतप्रधानपद भूषवले, परंतु दोन्ही वेळेस त्यांचे सरकार आपला पूर्ण कार्यकाळ पूर्ण करू शकले नाही. राजकीय संघर्ष आणि दीर्घ वनवासानंतर २००७ मध्ये जेव्हा त्या पाकिस्तानात परतल्या, तेव्हा रावळपिंडीतील एका निवडणूक सभेनंतर त्यांची हत्या करण्यात आली..Pakistan News: शहबाज शरीफ सरकारला मोठा धक्का! पाकिस्तानातील २५ मंत्रालये बनावट; तातडीने बरखास्त करण्याची शिफारस.पाकिस्तानी राजकारणातील या चक्राचे नवाझ शरीफ हे एक प्रमुख उदाहरण आहेत. त्यांनी तीन वेळा पंतप्रधानपद भूषवले. परंतु एकदाही ते आपला घटनात्मक कार्यकाळ पूर्ण करू शकले नाहीत. १९९९ मध्ये, जनरल परवेझ मुशर्रफ यांनी लष्करी उठाव करून त्यांचे सरकार उलथवून टाकले. नवाझ शरीफ यांना अटक करण्यात आली आणि त्यानंतर सौदी अरेबियामध्ये हद्दपार करण्यात आले. २०१७ मध्ये त्यांना पुन्हा पंतप्रधानपदावरून हटवण्यात आले आणि त्यानंतर तुरुंगात टाकण्यात आले..पण गोष्ट इथेच संपली नाही. ज्या मुशर्रफ यांनी नवाझ शरीफ यांना सत्तेवरून पायउतार केले होते, त्यांनाही अखेरीस पदत्याग करण्यास भाग पाडले गेले. त्यांनी २००८ मध्ये अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर ते अनेक वर्षे पाकिस्तानबाहेर राहिले आणि २०२३ मध्ये दुबईत त्यांचे निधन झाले. आता प्रश्न आहे पाकिस्तानमधील सत्तेच्या सर्वात शक्तिशाली केंद्रांपैकी एक असलेल्या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यांच्याबद्दल. .US National Debt : अमेरिकेवर कर्जाचा डोंगर! पहिल्यांदाच राष्ट्रीय कर्ज ४० ट्रिलियन डॉलर पार; जगातील महासत्तेसमोर मोठे आर्थिक संकट? .ते सातत्याने आपली सत्ता वाढवत आहेत आणि पाकिस्तानच्या अधिकारावर आपली पकड घट्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अनेक तज्ज्ञ गंमतीने म्हणतात की, जर ही परिस्थिती अशीच राहिली, तर जनरल मुनीर एके दिवशी पाकिस्तानचे संस्थापक मुहम्मद अली जिना यांच्याप्रमाणे स्वतःला पाकिस्तानचे नवे 'क्वाईड-ए-आझम' म्हणून घोषित करू शकतात. पाकिस्तानचा इतिहास हेच दर्शवतो की या सत्तासंघर्षाचे परिणाम किती धोकादायक ठरले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.