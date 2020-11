ट्रम्प यांना पुन्हा झटका; जॉर्जियातील फेर मतमोजणीत बायडेनच ठरले भारी

वॉशिंग्टन : अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीची मतमोजणी पार पडली आहे. या निवडणुकीत जो बायडेन यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर विक्रमी मतांनी विजय प्राप्त केला. मात्र, असं असलं तरीही डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हा विजय मान्य केला नाहीये. आपला पराभव होतोय, याची कल्पना आल्याबरोबर त्यांनी कांगावा सुरु करत निवडणूक प्रक्रियेत घोटाळा होतोय, असा आरोप लगावला. तसेच सुप्रिम कोर्टात धाव घेऊन अनेक राज्यातील निकालांवर शंका घेतली.

हेही वाचा - मोदी होणार G-20 समिटमध्ये सहभागी; सौदीचे राजा सलमान यांनी दिलंय निमंत्रण

मात्र, आता डोनाल्ड ट्रम्प यांचा हा डाव त्यांच्यावरच उलटताना दिसतोय. जॉर्जिया प्रांतात त्यांच्या मागणीनुसार दुसऱ्यांदा केलेल्या मतमोजणीत डेमोक्रॅटीक पक्षाचे उमेदवार जो बायडेन हेच विजयी ठरले आहेत. गुरुवारी अधिकाऱ्यांनी याबाबत सांगितलं की, राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत दुसऱ्यांदा मॅन्यूअली पद्धतीने केलेल्या मतमोजणीत जो बायडेन यांचाच विजय झाला आहे. जॉर्जियाचे स्टेट सेक्रेटरी ब्रॅड राफेंसपरगरच्या वेबसाईटवर एका वक्तव्यात म्हटलंय की, ऑडीटने सांगितलंय की मशीनने झालेल्या पहिल्या मतमोजणीनंतर आरोप लगावण्यात आले होते.

...And with these numbers, by far the highest for a sitting President, there was no way the Dems could have won, except through what we are learning now - A Rigged Election! https://t.co/9coP3R44UQ

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 19, 2020