भारतासह अनेक देशांमध्ये इंटरनेट ठप्प होण्याचा धोका, इराण समुद्राखाली डिजिटल हल्ल्याच्या तयारीत

इराण अमेरिका युद्ध अजूनही सुरूच असून आता जगातील इंटरनेट कनेक्शन धोक्यात येऊ शकतं. इराणच्या टार्गेटवर इंटरनेट कनेक्शन येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. इस्लामिक रिवॉल्युशनरी गार्ड्स कोअरशी संबंधित असलेल्या तस्नीम एजन्सीने पर्शियन आखातात समुद्राखाली असलेल्या इंटरनेट केबलचा नकाशा जारी केलाय. त्यामुळे यावर आता उलट सुलट चर्चा सुरू झाली आहे. जर या केबल्सवर हल्ला झाला तर याचे परिणाम भारतासह जगभरातील इंटरनेटवर होऊ शकतात..इंटरनेट केबल आणि क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चरचा एक नकाशा तस्नीमने जारी केलाय. ही पोस्ट एक इशारा म्हणून पाहिली जात आहे. पर्शियन आखातात आता डिजिटल हल्ल्याची शक्यता वर्तवली जातेय. बुधवारी प्रकाशित झालेल्या रिपोर्टमध्ये होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचा उल्लेख केला आहे. फक्त ऊर्जा संसाधनांच्या वाहतुकीचा मार्ग म्हणून होर्मुझ नाहीय तर समुद्राखाली असलेल्या केबल्ससुद्धा महत्त्वाच्या आहेत असं रिपोर्टमध्ये म्हटलंय..भरधाव ट्रकने ३ गाड्यांना धडक दिली, बोलेरो पेटून ६ जण जिवंत जळाले; ११ भाविकांचा मृत्यू.रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे की, होर्मुझमधून अनेक मोठ्या केबल सिस्टिम जातात. इराणच्या तुलनेत पर्शियन खाडी या समुद्र मार्गावर जास्त अवलंबून आहे. युद्ध सुरू असताना डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर पहिल्यांदाच निशाण्यावरं आलं आहे. त्यातच आता नव्या रिपोर्टने डिजिटल हल्ल्याच्या शंकेनंतर भीती व्यक्त केली जात आहे..इंटरनेट केबल्सचं समुद्री नेटवर्क ओमान, युएई आणि पाकिस्तानसारख्या देशांमच्या लँडिंग स्टेशनमधून जातं. यातील अनेक देश युद्धाच्या छायेखाली आहेत. जगात सर्वाधिक डेटा वापरणाऱ्या देशांमध्ये आघाडीवर असलेल्या भारताची डिजिटल इकॉनॉमी या कनेक्शनवर बरीचशी अवलंबून आहे. जर हल्ला झाला तर युजर्सच्या इंटरनेट स्पीडवर परिणाम होऊ शकतो. शिवाय क्लाउड सर्विसेस आणि डिजिटल पेमेंट सेवेवरही परिणामाची शक्यता आहे.